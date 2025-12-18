La Asociación de Medios de Información impulsa una campanya per defensar el dret a la informació
Anomenada 'Tu PODER és estar INFORMADO', la iniciativa aposta pel periodisme professional contra la desinformació i reclama polítiques públiques per garantir la qualitat informativa
La Asociación de Medios de Información (AMI) ha llançat aquest 2025 la campanya 'Tu PODER és estar INFORMADO. Protegeix el teu dret a la informació. Protegeix el periodisme', una iniciativa dirigida a posar en valor la importància d'una informació veraç i del periodisme professional com a fonament de la democràcia, la llibertat individual i col·lectiva. L'acció pretén sensibilitzar la ciutadania sobre el dret fonamental a rebre informació contrastada, destacant que aquesta no és cap luxe, sinó una peça essencial per a la presa de decisions.
Segons l'AMI, "allà on la informació es degrada, es manipula o es dilueix entre el soroll, la capacitat dels ciutadans per prendre decisions lliures i conscients es veu afectada". En aquest sentit, una societat ben informada resulta més lliure, crítica i resistent davant la manipulació. La campanya es contextualitza en un entorn marcat per una sobreabundància informativa sense precedents, la creixent desinformació, la presència d'algoritmes i l'auge de la intel·ligència artificial com a agents del sistema mediàtic. La quantitat de missatges no sempre implica més qualitat informativa i, sense garanties de qualitat, independència i credibilitat, es pot arribar a limitar el dret mateix a estar informat.
El periodisme professional com a servei públic essencial
La campanya d'AMI destaca explícitament que no tota informació és periodisme, ni qualsevol contingut informatiu garanteix el dret a la informació. Segons l'entitat, el periodisme professional es fonamenta en la verificació dels fets, el contrast de les fonts i la contextualització rigorosa. Aquesta tasca requereix temps, recursos, formació específica i mitjans sòlids amb independència editorial plena. AMI posa èmfasi que "aquest treball no sorgeix de manera espontània ni gratuïta", sinó que depèn d'estructures sòlides.
Reforçar la consciència social sobre el periodisme
Amb 'Tu PODER és estar INFORMADO', AMI apel·la tant a institucions públiques, actors polítics, empreses tecnològiques com a la ciutadania. L'objectiu, segons l'entitat, és construir "marcs reguladors equilibrats, models de negoci sostenibles i una ciutadania conscient que recolzi la informació de qualitat". La campanya, que es difondrà en diferents formats i canals, busca enfortir la valoració social del periodisme professional com a infraestructura democràtica insubstituïble. Des de l'associació subratllen que "apostar pel periodisme és apostar per la intel·ligència col·lectiva i per una democràcia més forta, informada i lliure".