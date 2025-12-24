PATROCINAT
La qualitat per Inalba és innegociable: més de 60 anys d’ofici i noves botigues a Ponent
La fleca i pastisseria artesana obre nous establiments als barris Nord i Cap Pont de Lleida i al municipi d’Alcarràs.
Parlar d’Inalba és parlar d’història, d’ofici i de territori. Des de fa més de seixanta anys, aquesta empresa nascuda a Balaguer el 1958 ha estat present en el dia a dia de moltes llars de Ponent, portant a taula pa, brioixeria i pastisseria elaborats amb un compromís ferm amb la qualitat, un valor que per a Inalba és innegociable. Aquest mateix esperit és el que avui impulsa el seu creixement amb l’obertura de tres noves botigues als barris Nord i Cap Pont de Lleida i al municipi d’Alcarràs.
Amb aquestes incorporacions, Inalba suma dotze punts de venda propis, reforçant la seva presència al territori en un context de competència creixent de les cadenes organitzades. La companyia ja mira més enllà i preveu arribar als catorze establiments a finals de 2026, sempre mantenint el mateix nivell d’exigència en l’elaboració dels seus productes.
Creixement que genera ocupació i valor local
L’expansió d’Inalba va més enllà de l’obertura de nous punts de venda. Cada nova botiga és també una oportunitat per generar ocupació i reforçar el teixit econòmic local. En aquest sentit, les darreres obertures han comportat la creació de cinc nous llocs de treball, reafirmant el compromís de l’empresa amb l’ocupació de proximitat.
Actualment, la plantilla d’Inalba està formada per 42 professionals a l’obrador central, 3 persones dedicades a la gestió i coordinació de botigues i 33 treballadors que fan possible l’activitat diària dels establiments. Un equip humà que combina experiència, coneixement de l’ofici i vocació de servei.
Tradició artesanal amb mirada contemporània
Un dels trets diferencials d’Inalba és la seva capacitat de créixer sense renunciar a l’essència. L’empresa va néixer de la unió de setze forns tradicionals de Balaguer, i aquest origen continua marcant la seva manera de treballar. A l’obrador, la selecció rigorosa de matèries primeres i els processos d’elaboració lents conviuen amb la incorporació de tecnologia moderna.
El procés productiu combina elements tradicionals, com el forn giratori de pedra i llenya, amb cambres de fermentació d’última generació, garantint un producte final que manté el sabor, la textura i la qualitat que els consumidors reconeixen i valoren.
Botigues pensades per estar a prop del consumidor
Les botigues d’Inalba són l’expressió més directa del seu compromís amb el client. En aquests espais, els consumidors hi troben una àmplia varietat de pans tradicionals, coques dolces i salades, brioixeria, pastisseria i elaboracions especials vinculades a les principals festivitats del calendari.
Amb les noves obertures a Lleida i Alcarràs, Inalba amplia la seva cobertura territorial a les comarques de Ponent i reforça la seva voluntat d’estar a prop del consumidor final, oferint un tracte proper, personalitzat i coherent amb els valors de la marc
Arrelament al territori i aposta de futur
Més de sis dècades després de la seva fundació, Inalba continua creixent fidel als seus orígens. La qualitat, la proximitat i el respecte per l’ofici segueixen sent els pilars sobre els quals es construeix el seu projecte empresarial. Cada nova botiga és una mostra de confiança en el territori i en les persones que en formen part.
Amb una mirada posada en el futur i els peus ben arrelats a Ponent, Inalba demostra que el creixement és possible quan es fa sense renunciar a allò que la fa única: una qualitat que, avui com ahir, continua sent innegociable.