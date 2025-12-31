Decàleg contra el frau: Endesa impulsa una campanya informativa contra l’increment de pràctiques de ‘phishing
Habilita al seu web un cercador de números sospitosos de provar d’enganyar el client
El frau telefònic, la suplantació d’empreses, l’engany o el phishing. Són diferents maneres de denominar un fenomen que va en augment i afecta diàriament un nombre creixent d’usuaris. Amb el phishing, el delinqüent tracta de manipular el client, per exemple, perquè canviï de companyia o perquè doni les seues dades bancàries i poder robar-li els diners. Com una de les parts afectades per aquests delictes, les companyies han posat fil a l’agulla i han començat a idear un escut contra aquest tipus d’actuacions. Endesa ha detectat un increment de les trucades fraudulentes els últims mesos i, per combatre- les, ha posat en marxa un cercador de telèfons a la seua pàgina web (disponible a la secció Comprueba quién te ha llamado) que permet comprovar si el número des del qual s’ha rebut una trucada és oficial de la companyia.
Es tracta d’un mecanisme senzill que pot evitar estafes i donar més tranquil·litat als clients. A més, ha activat una campanya informativa a les xarxes socials i en el blog corporatiu amb consells pràctics per detectar fraus (#StopPhishing) i s’han enviat alertes a tota la cartera de clients. En primer lloc, Endesa adverteix que en l’actualitat els estafadors aconsegueixen sense dificultats les dades personals de possibles víctimes d’estafa, per exemple el número del DNI, el de telèfon o l’adreça, de manera que es comuniquen amb el propietari per guanyar-se la seua confiança.
També es caracteritzen per utilitzar un llenguatge tècnic i mostrar coneixements sobre energia elèctrica i poden simular que ofereixen descomptes. La campanya està disponible també a les xarxes socials, des del compte oficial d’Endesa Clientes, amb missatges com “el #phishing ens envolta, per SMS, per e-mail, fins i tot per WhatsApp. Mai et demanarem les dades de la teua targeta de crèdit”.
El 90% de números, sota sospita
Des que es va posar en marxa a finals de setembre, l’eina Comprueba quién te ha llamado, disponible en el web d’Endesa, ha rebut més de 255.000 visites, la qual cosa representa un sis per cent del trànsit total del web. Del total de visites, fins a 169.000 usuaris han comprovat un número de telèfon i han constatat que el noranta per cent dels casos corresponen a números no autoritzats per Endesa, la qual cosa confirma la utilitat d’aquesta eina com a mecanisme de protecció davant pràctiques comercials fraudulentes. En el sector s’està comprovant que el principal canal per a aquestes pràctiques és el telefònic. Les xifres són alarmants: un de cada cinc clients domèstics i un de cada set, si s’inclouen les pimes, han caigut en l’engany i s’han canviat de comercialitzadora sense consentiment exprés del client
Les deu recomanacions
Fes preguntes sobre l’empresa i com han aconseguit les dades.
Penja immediatament
Si durant la trucada perceps sospites, no segueixis interlocutant.
No donar informació
No comparteixis informació personal, financera o dades privades dels teus comptes si no estàs segur de la legitimitat de la trucada.
Anota el número
Anota el número, el nom que t’han facilitat o una altra informació. Pot ser útil més endavant.
Bloqueja el número
Des del qual t’han trucat. D’aquesta forma evitaràs que contactin de nou amb tu.
Revisa els teus comptes
I les targetes, per detectar qualsevol activitat irregular.
Contacta amb el banc
Has d’informar immediatament perquè puguin protegir els teus comptes.
Informa els teus
Sobre la trucada sospitosa perquè també estiguin alerta i previnguts.
Denúncia
Acudeix a la Policia i presenta una denúncia formal a la comissaria o en oficines de consum, mercats o seguretat de l’internauta.
Canvia les contrasenyes
Sobretot, les vinculades a la informació financera. És important que no tinguis la mateixa contrasenya.