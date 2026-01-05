Grup Vall Companys impulsa l’alimentació saludable en l’esport base i arriba a més de 1.200 nens i nenes
La nutrició equilibrada és un pilar fonamental per al creixement, el benestar i el rendiment dels joves esportistes
L’educació nutricional s’ha consolidat com un element clau en la formació integral dels joves esportistes. Amb aquesta visió, Grup Vall Companys ha tancat el 2025 amb un impacte directe en més de 1.200 nens i nenes d’arreu de l’Estat gràcies a un programa anual de xerrades d’alimentació saludable desenvolupat en col·laboració amb clubs esportius de base. Una iniciativa que posa en relleu la importància d’adquirir hàbits alimentaris equilibrats des de la infància, no només per millorar el rendiment esportiu, sinó també per tenir cura de la salut a llarg termini.
Al llarg de l’any, diferents empreses del grup, en el marc del programa Empresa Saludable, han portat aquestes sessions formatives a camps de futbol, pavellons, pistes poliesportives i vestidors de diverses disciplines. L’objectiu ha estat clar: apropar la nutrició al dia a dia dels joves esportistes d’una manera propera, entenedora i pràctica, adaptant els continguts a cada franja d’edat i a la realitat de cada esport.
L’alimentació saludable com a part de l’entrenament
Les xerrades han abordat conceptes clau com la importància d’una alimentació variada, el paper dels nutrients essencials, la hidratació o la rellevància de la proteïna en la pràctica esportiva. Tot plegat s’ha explicat amb exemples quotidians, dinàmiques participatives i missatges clars, pensats perquè els nens i nenes puguin identificar fàcilment què vol dir menjar bé i com fer-ho en el seu dia a dia.
Més enllà del rendiment físic immediat, el programa ha posat l’accent en la prevenció de lesions, la millora de la recuperació després de l’esforç i la creació de rutines saludables que acompanyin els joves al llarg del seu creixement. D’aquesta manera, l’alimentació es presenta com una aliada natural de l’esport i com una eina educativa amb un impacte real en la salut present i futura.
Arrelament a Lleida i projecció a nivell estatal
El programa ha tingut una presència destacada a les comarques de Lleida, on el Grup Vall Companys ha impulsat diverses accions en col·laboració amb clubs locals. En aquest sentit, s’han dut a terme xerrades amb el Hiopos Força Lleida, l’Atlètic Segre i diferents clubs locals d’Alcarràs, reforçant així el vincle del grup amb l’esport base i la comunitat més propera.
A partir d’aquest arrelament local, el projecte s’ha estès a altres punts gràcies a la implicació de diverses empreses del grup i dels clubs amb què col·laboren. Han participat AVIGAL amb el Club Balonmano Teucro (Galícia); Cárnicas Cinco Villas amb la Sociedad Deportiva Ejea (Aragó); i Agrocesa, en col·laboració amb el Valladolid Tierno Galván FS (Castella i Lleó).
També s’hi han sumat Ca Na Paulina, amb la Unión Deportiva Collerense (Mallorca); Paletas Marpa, amb dues sessions desenvolupades juntament amb el Valencia Basket (València); i Carnicería Matiz, en col·laboració amb el CD Marchamalo (Castella-La Manxa).
A més, Patel ha participat amb el Fútbol Club Corcó (Osona).
Aquesta diversitat de col·laboracions ha permès arribar a nens i nenes de diferents disciplines esportives i realitats territorials, consolidant un missatge comú: una alimentació equilibrada és una part essencial de la formació esportiva i personal dels més joves.
Un compromís que neix de dins i es projecta a la societat
El programa de xerrades d’alimentació saludable s’emmarca dins del programa Empresa Saludable del Grup Vall Companys, una iniciativa impulsada pel departament de Desenvolupament i Gestió de Persones que té com a objectiu promoure bons hàbits de vida entre els professionals del grup. Des d’aquesta mirada, la companyia ha volgut anar més enllà i traslladar el seu compromís amb la salut i el benestar al conjunt de la societat, especialment a les noves generacions.
Aquesta visió transversal connecta l’àmbit intern de l’empresa amb el seu entorn, reforçant el paper del Grup Vall Companys com a agent actiu en l’educació, la responsabilitat social i el suport a l’esport base. Apostar per la formació nutricional des d’edats primerenques és, per al grup, una inversió en futur i en qualitat de vida.
Amb aquest balanç anual, el Grup Vall Companys reafirma la seva aposta per iniciatives que combinen esport, educació i nutrició, convençut que els hàbits saludables adquirits durant la infància són la base d’una vida adulta més activa, conscient i saludable.