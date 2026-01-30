Ajornaments, dates i lletra petita, quan entra en vigor Verifactu i què significa per a autònoms i pimes
Verifactu s’ajorna al 2027 i el focus és en el software de facturació i en el registre, no només al PDF. Dates per perfil, excepcions freqüents i un checklist per evitar rebutjos i rectificatives
El sistema de facturació digital Verifactu torna a moure el calendari i amb això reobre la mateixa pregunta en milers de negocis. Quan és obligatori i què he de canviar per complir sense aturar-me?
La clau és entendre l’entrada en vigor de Verifactu, perquè no es tracta d’un document diferent. Es tracta de com el programa genera i conserva els registres de facturació, i de com es corregeixen les factures quan hi ha un error, sense esborrar l’històric.
Amb l’ajornament hi ha marge, però també lletra petita. L’adaptació no és només tècnica, també és de procés, dades, sèries, plantilles i arxivament. Aquesta guia resumeix dates, a qui afecta, excepcions habituals i els fallos més comuns que surten cars en autònoms i pimes.
DATES EL 2027, A QUI EL TOCA PRIMER
El calendari es divideix en dos grups. D’una banda, les entitats que presenten l’Impost sobre Societats. Per un altre, la resta d’obligats tributaris, on entren la majoria d’autònoms i petites empreses.
Dos dates que convé marcar des de ja:
- Impost sobre Societats, adaptació del sistema informàtic abans de l’1 de gener de 2027.
- Resta d’obligats tributaris, adaptació del sistema informàtic abans de l’1 de juliol de 2027.
Abans de les dates límit existeix un període previ considerat de proves. A la pràctica, s’utilitza per provar configuracions, validar fluxos i detectar punts febles en dades i plantilles sense fer-ho tot a contrarellotge.
QUÈ CANVIA DE VERITAT, NO ÉS UN PDF, ÉS EL REGISTRE
Verifactu s’associa a la Llei Antifrau i al reglament que fixa requisits per als sistemes informàtics de facturació. L’objectiu és que els registres siguin íntegres, traçables i inalterables, és a dir, que cada factura deixi un rastre que no pugui manipular-se sense deixar empremta.
Dit en pla, la factura visible importa, però el decisiu és el registre que genera el teu software, quan es genera, com es conserva i què passa quan hi ha una correcció.
Tres canvis pràctics que notaràs
- Més exigència de consistència en les dades, raó social, NIF, domicili fiscal, sèries i numeració.
- Menys marge per a arranjaments manuals, les correccions han de quedar traçades i amb procediment.
- Més valor de les plantilles i regles, perquè redueixen errors repetits que després obliguen a rectificar.
El que no canvia per Verifactu
- No canvien els tipus d’IVA o les regles fiscals aplicables a les teues operacions.
- No elimina l’obligació general d’emetre factura, aquesta obligació ja existia.
- No és exactament el mateix que la factura electrònica en sentit ampli, són marcs que solen barrejar-se en la conversa.
QUI ESTÀ OBLIGAT I QUI SOL QUEDAR FORA
L’obligació es concentra en els qui utilitzen un sistema informàtic per facturar, des d’un programa senzill al núvol fins un ERP. Si la teua facturació passa per software, el prudent és assumir que hauràs d’adaptar-te.
Casos que solen generar dubtes per tenir marc propi o particularitats:
- Contribuents en Subministrament Immediat d’Informació (SII), amb circuits ja digitalitzats.
- Territoris forals, com País Basc i Navarra, amb requisits específics en el seu àmbit.
- Negocis que facturen de forma manual sense software, que no entren per aquesta via, encara que continuen obligats a complir la normativa general de facturació.
Si estàs en un cas mixt, per exemple, part de la facturació amb programa i part manual, el recomanable és unificar. La barreja sol ser la font de més errors, i l’error gairebé sempre apareix quan hi ha tancament o inspecció.
ELS ERRORS QUE MÉS ES PAGARAN, I PER QUÈ
En autònoms i pimes el cost no sol ser una sanció immediata. Sol ser temps i caixa. Una factura tornada és un cobrament que es retarda i una tarda de correus. En clients empresa a més hi ha circuits interns de validació, si falla una dada, la factura ni entra.
Els fallos més cars, per freqüència i impacte:
Dades fiscals incoherents: Raó social, NIF o domicili fiscal que no coincideixen amb l’alta del client. És el rebuig més habitual.
Client duplicat: Dos fitxes per a la mateixa empresa, el sistema “elegeix” una i la factura surt diferent segons el dia.
Falta de referència interna: Comanda, contracte, centre de cost o número de proveïdor. Sense això, moltes empreses bloquegen el pagament.
Concepte genèric: Descripció sense període, abast o unitats. Genera dubtes i alenteix l’aprovació.
Sèries sense regles: Salts i canvis improvisats compliquen control i rectificatives.
Rectificatives improvisades: Corregir sense procediment pot bloquejar el pagament igual que l’error original.
Canal d’enviament incorrecte: S’envia al contacte comercial en lloc d’administració, o fora del portal requerit.
El patró es repeteix. Els errors no són sofisticats, són de consistència. Per això la millor preparació no és només actualitzar el programa, és ordenar dades i processos.
QUÈ FER EL 2026, PLA PRÀCTIC SENSE EMBOLICS
L’ajornament permet preparar el canvi en blocs curts. Si només pots fer poc cada mes, prioritza el que redueix incidències avui. Arribaràs a 2027 amb el treball avançat i amb cobraments més previsibles.
1) Neteja de dades, el retorn més gran
Comença per la base, clients i proveïdors. Un NIF mal escrit o una alta duplicada genera incidències durant anys.
- Unifica duplicats per NIF o raó social.
- Verifica raó social, NIF i domicili fiscal amb els clients principals.
- Guarda un contacte d’administració i el canal correcte d’enviament, correu o portal.
2) Sèries i numeració, una regla que puguis explicar en una frase
Defineix una norma simple i repeteix-la. L’important és que no depengui de la memòria.
- Una sèrie per a factures normals i una altra per a rectificatives o abonaments si les utilitzes.
- Numeració correlativa sense factures de prova en sèries reals.
- Criteri clar per a canvi d’any i per a canvis d’activitat.
3) Plantilles, menys errors per badada
La plantilla és el control silenciós. Obliga a completar l’important i redueix devolucions en B2B.
Camps recomanables en plantilla per a autònoms i pimes:
- Període facturat si el servei és recurrent.
- Referència interna del client si l’exigeix, demanat, contracte, centre de cost.
- Descripció amb abast i unitat, hores, unitats, lliurables.
- Desglossament clar de base imposable, IVA, retencions si corresponen, i total.
4) Rectificatives amb procediment, corregir sense esborrar
Defineix el circuit abans de necessitar-ho. Una de rectificativa ben feta desbloqueja el cobrament, una de confusa el retarda.
- No esborris l’original, emet rectificativa referenciant la factura corregida.
- Anota el motiu en una frase i conserva el rastre.
- Si un error es repeteix, corregeix plantilla o catàleg, no només el document.
5) Proves, millor a la primavera que en el tancament
Si el teu software incorpora funcions Verifactu, prova amb temps. El que es detecta en proves s’arregla amb calma, el que es detecta en el tancament s’arregla amb urgència.
CHECKLIST RÀPID, 12 PUNTS ABANS D’ENVIAR UNA FACTURA
Si vols un control simple, utilitza aquest checklist abans d’enviar, sobretot amb clients empresa. L’objectiu és evitar devolucions i rectificatives.
- Client únic, sense duplicats.
- Raó social i NIF verificats.
- Domicili fiscal complet.
- Sèrie correcta segons la teua regla.
- Numeració correlativa.
- Data correcta i, si aplica, període facturat.
- Concepte clar amb abast i unitat.
- Referència interna del client si l’exigeix.
- Base imposable revisada.
- IVA aplicat amb el tipus correcte.
- Retenció només si correspon i ben desglossada.
- Canal d’enviament correcte i arxiu localitzable.
PREGUNTES FREQÜENTS
Quan entra en vigor Verifactu?
El calendari es divideix en dos dates límit. Per a entitats que presenten Impost sobre Societats, l’adaptació del sistema ha d’estar llesta abans de l’1 de gener de 2027. Per a la resta d’obligats tributaris, incloent la majoria d’autònoms i pimes, abans de l’1 de juliol de 2027.
M’afecta si utilitzo un programa senzill per emetre factures?
Sí, si utilitzes un sistema informàtic per facturar. L’exigència se centra en el registre que genera el programa i en com gestiona l’històric i les correccions, no només al document final.
Què passa si facturo empreses amb portal de proveïdors?
Solen exigir referències internes, comanda, contracte o centre de cost, i validen dades fiscals amb rigor. Si falta una referència o hi ha incoherències, la factura es bloqueja i el cobrament es retarda. Convé fixar aquests camps com a obligatoris en plantilla.
Què he de fer primer per preparar-me?
Comença per ordenar dades, unificar duplicats i fixar regles de sèries i plantilles. És el que redueix incidències des de ja. Després prova el flux amb el teu software per arribar a 2027 sense presses.
EN RESUM
Verifactu s’ajorna al 2027, però el cost de facturar amb dades desordenades es paga avui. Si el 2026 ordenes clients, sèries, plantilles i rectificatives, arribes al canvi amb el treball fet i amb menys incidències. En facturació, la diferència entre anar tranquil i anar a batzegades sol ser el mètode.