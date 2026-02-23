El programa Incorpora de la Fundació "la Caixa" facilita 1.119 contractacions de lleidatans en situació de vulnerabilitat el 2025
Tècnics de nou entitats del territori dissenyen itineraris personalitzats i acompanyen les persones tant per accedir a una feina com quan ja treballen
Tot i que bufen bons vents per al mercat de treball, la desigualtat en l’accés continua essent la tònica. La manca de formació, l’edat, l’origen o la discapacitat posen bastons a les rodes a aquelles persones que s’hi volen incorporar. Així que poden requerir un suport específic, com el que brinda el programa Incorpora de la Fundació ”la Caixa”. Tal com desgrana Mireia Castells, coordinadora del programa a Lleida, “bàsicament el que fem és acompanyar les persones que estan en procés de recerca de feina. Ho fem a través de nou entitats a Lleida i cadascuna disposa d’un tècnic que du a terme una doble funció. D’una banda, està atenent les persones oferint-los itineraris personalitzats per poder aconseguir una feina i, per l’altra, els ajuda a cercar llocs de treball en les empreses”.
Amb vint anys de trajectòria, el balanç de la iniciativa és positiu. “L’any passat vam atendre 3.000 persones a través de les nou entitats lleidatanes i vam arribar a les 1.119 insercions.” D’aquestes, 613 van correspondre a dones, “fet que reflecteix aquesta paritat”. El perfil respon a persones en situació de vulnerabilitat, com ara “persones amb discapacitat, joves, aturats de llarga durada, persones migrants, dones que han patit violència de gènere”, indica. “Els acompanyem en tot el tema de la recerca laboral, dissenyant un itinerari que contempla des de fer un currículum fins a participar en cursos de formació, o com preparar una entrevista”, assenyala Castells. I un cop s’ha incorporat a l’empresa, “fem un seguiment postinserció continuat tant a l’empresa com al treballador, perquè senti que se li fa costat”.
Perfil
D’aquesta manera es pretén garantir estabilitat i reforçar la confiança de les persones participants. A Lleida, una de les entitats que canalitza el procés és l’associació Prosec. Tal com explica la tècnica d’orientació, Elena Ardiaca, “acompanyem les persones en la recerca de feina i l’empresa en la recerca de personal per treballar, però també les persones que volen canviar d’ocupació poden venir a fer cursos de formació, que són totalment gratuïts”, explica. Així que amplien el ventall a les persones “que o bé volen canviar de sector o bé necessiten una millora de competències professionals. Per exemple, una persona que ha estat tota la vida al magatzem però que li fa falta el carnet de carretó, com ara l’Arnau, un perfil de noi jove que es planteja, “ara què faig?”. Aquesta formació li ha donat una oportunitat laboral”.
La raó és que darrere de cada itinerari d’inserció hi ha una història de superació. A casa nostra, ho exemplifica l’Arnau Vila, un jove de 19 anys d’Almacelles. “Buscava feina, però no era fàcil perquè no tenia experiència i d’estudis només tenia l’ESO. Així que treballar ho veia força complicat.” Tanmateix, “un dia vaig obrir l’Instagram de l’Ajuntament i vaig veure que l’associació Prosec buscava gent per ajudar-la en la recerca de feina. Vaig obrir la ment i vaig decidir contactar-hi per tal d’inscriure’m en un curset de logística i reposició. Em va interessar, em va animar i m’ha servit per canviar la vida”, afirma.
Abrir nuevos caminos
L’Arnau va fer les pràctiques en un establiment de roba i posteriorment va ser contractat pel centre Carrefour, i ara està pendent d’entrar a treballar a la cadena Esclat, en un lloc vinculat a la seua formació. L’experiència “em va ajudar a saber què és el món laboral, a guanyar confiança de cara al públic”, assegura l’Arnau. Ras i curt, fa palès com el programa va més enllà de l’accés a una ocupació, ja que reforça l’estabilitat i l’autoestima.
Incorpora, un nexe entre les necessitats empresarials i el talent de les persones
Més de 400 entitats socials distribuïdes arreu del territori espanyol i més de 1.000 tècnics d’orientació són els actius del programa Incorpora, impulsat des del 2006. Al darrer any la majoria de les insercions s’han concentrat en el sector serveis, que concentra 3 de cada 4 treballadors a Espanya, revela l’Institut Nacional d’Estadística. Hostaleria, comerç, neteja, atenció sociosanitària, transport i logística són els àmbits que han atret més treballadors.
D’altra banda, en aquest últim any el programa ha posat l’accent en promoure l’ocupació femenina i reduir la bretxa de gènere. Ho confirmen dades com una taxa d’atur de 12,11% en el cas de les dones, que supera en tres punts la taxa masculina, segons l’enquesta de població activa (EPA) del tercer trimestre del 2025. Aquesta desigualtat estructural en el mercat laboral és més perceptible en el cas de dones en situació de vulnerabilitat, afectades per la precarietat econòmica o les dificultats per conciliar, la qual cosa limita les possibilitats d’accedir al mercat de treball.
Fet i fet, Incorpora fa palès el compromís de la Fundació ”la Caixa” per promoure la igualtat d’oportunitats i la cohesió social en totes les etapes de la vida, forjant aliances amb entitats socials locals, que coneixen de primera mà el territori. El 2026 disposa d’un pressupost de 710 milions d’euros, un 8,4% més que l’any anterior. Prop del 60% es destinarà al desenvolupament de programes de transformació social.