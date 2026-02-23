Talentea: Seleccionar talent és decidir el futur d’una empresa
La consultora de recursos humans nascuda a Lleida connecta persones i projectes amb una metodologia rigorosa, pròxima i especialitzada
En un moment en què les empreses competeixen en un entorn canviant, amb dificultats per trobar perfils qualificats i amb la necessitat constant d’adaptar-se, la gestió del talent s’ha convertit en una decisió estratègica. Cada incorporació impacta directament en la cultura, la productivitat i la capacitat de creixement d’una organització. En aquest context, Talentea defensa una manera diferent d’entendre la selecció: connectar talent i oportunitats amb criteri, proximitat i visió de futur.
Nascuda a Lleida l’any 2021, Talentea és una consultora de recursos humans especialitzada en la selecció de talent qualificat. El seu origen local és també una de les seves grans fortaleses: coneix de primera mà el teixit empresarial català, les seves dinàmiques i els seus reptes. Amb presència a Lleida i Barcelona, i projectes arreu del territori, ha evolucionat d’iniciativa emergent a empresa consolidada en expansió, mantenint intacta la seva essència: posar les persones al centre.
El seu lema, “Connectem talent i oportunitats”, no és només un eslògan, sinó una declaració d’intencions. Talentea no es limita a cobrir vacants, sinó que construeix encaixos reals i duradors entre persones i empreses. Darrere de cada currículum hi ha una trajectòria, unes aspiracions i una decisió important. I darrere de cada empresa, un projecte amb valors, objectius i moments clau. La clau és fer que les peces encaixin de veritat.
Una metodologia rigorosa i humana
Per aconseguir-ho, l’equip aposta per un procés rigorós i personalitzat que comença amb l’escolta. Entendre què necessita l’empresa, en quin moment es troba i quin impacte ha de tenir la nova incorporació. Paral·lelament, acompanyar el professional per conèixer les seves motivacions i expectatives. Aquesta doble mirada permet anar més enllà del perfil tècnic i garantir un encaix cultural i estratègic.
La consultora aplica el principi de qualitat per sobre de quantitat. Prefereix presentar pocs candidats, però altament alineats amb el projecte, en lloc de processos massius i impersonals. Les entrevistes en profunditat, la verificació de referències i els informes detallats formen part d’una metodologia pensada per minimitzar riscos i assegurar decisions fonamentades. El seguiment continua després de la incorporació per consolidar l’encaix i convertir cada procés en una història d’èxit compartit.
Especialització i arrelament al territori
Amb el creixement, Talentea ha estructurat la seva activitat en quatre àrees especialitzades per donar resposta a necessitats diverses. Talentea Executive se centra en perfils directius i comandaments intermedis, amb discreció en processos estratègics. Talentea Professional aborda la selecció de tècnics i professionals qualificats. Talentea Industrial dona resposta a la manca de mà d’obra especialitzada en entorns productius, explorant també projectes de relocalització internacional quan cal. I Talentea Salut selecciona talent mèdic i sanitari per a hospitals i centres assistencials en un àmbit on cada incorporació és especialment sensible.
Aquesta especialització, combinada amb un coneixement profund del mercat laboral català i una xarxa pròpia de contactes de confiança, permet a la consultora assumir reptes complexos amb responsabilitat. Tant si es tracta d’un perfil directiu clau com d’un professional altament qualificat difícil de trobar, Talentea hi posa implicació i criteri.
En temps d’incertesa, la selecció no és només una gestió operativa: és una aposta pel futur. Talentea entén que el talent transforma empreses i que les oportunitats prenen sentit quan connecten amb la persona adequada. Per això treballa amb rigor professional i amb una mirada profundament humana, convençuda que quan les peces encaixen, els projectes creixen.