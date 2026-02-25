La Passió de Cervera inicia la temporada 2026 amb millores tècniques i artístiques
La Passió de Cervera inicia la temporada 2026 amb un seguit de novetats tècniques i artístiques destinades a perfeccionar la representació i avançar en el procés de modernització començat en edicions anteriors. L'espectacle, considerat la representació de la Passió més antiga del món amb orígens documentats l'any 1477, manté així la seva voluntat de combinar tradició i innovació.
Amb l'escenari completament operatiu després de les obres realitzades, enguany es podran intensificar els assajos de les escenes amb més participants. Aquest treball col·lectiu, que la temporada anterior va quedar limitat per la posada en marxa de la nova infraestructura, afavorirà una millor coordinació escènica i una representació més fluida durant les sis funcions previstes.
Reforç de l'escena de la Resurrecció i noves tecnologies
Entre les novetats artístiques destacades, l'organització ha anunciat la revisió i potenciació de l'escena de la Resurrecció, amb l'objectiu d'aconseguir un efecte més espectacular que en l'edició anterior. Paral·lelament, s'incrementarà l'ús de noves tecnologies en l'apartat d'il·luminació, reforçant l'atmosfera visual i l'impacte escènic en moments clau de la representació.
L'equip tècnic treballa també en la possible incorporació d'un nou efecte especial, actualment en fase de proves, que podria suposar una novetat destacada dins l'espectacle. Aquest element serà anunciat públicament quan estigui plenament validat.
Sis representacions previstes entre març i abril
La temporada 2026 inclourà sis representacions, que tindran lloc els dies 7, 14, 21 i 28 de març i 3 i 11 d'abril, totes elles en horari de tarda. La Passió de Cervera està reconeguda com a Tresor del Patrimoni Cultural i Immaterial de Catalunya i compta amb més de 500 anys d'història documentada.
Entrades i packs turístics disponibles
La venda d'entrades per a la temporada 2026 ja està operativa al web www.lapassiodecervera.com. Els preus són de 23 € per a entrades generals, 19 € per a persones majors de 65 anys, titulars de carnet jove, famílies nombroses o amb discapacitat, i 8 € per a entrades infantils (menors de 12 anys).
També es poden adquirir diversos packs turístics i d'experiència que inclouen, a més de la localitat per a La Passió, dinar, visites guiades a la ciutat o activitats complementàries. Entre les opcions disponibles hi ha el Pack Cap de Setmana, el Pack Turístic o el Pack Grups amb autocar inclòs, pensats per completar l'estada a Cervera i convertir la visita en una experiència cultural completa.