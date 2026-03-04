La floració dels ametllers a Castelldans: recorreguts lliures i una caminada cultural de l'1 al 15 de març
El municipi de les Garrigues ofereix itineraris gratuïts i activitat guiada per gaudir del paisatge natural en plena floració
L'Ajuntament de Castelldans ha posat en marxa una nova edició de "Castelldans entre ametllers florits", una iniciativa que convida la ciutadania a descobrir el paisatge natural del municipi durant la temporada de floració. La proposta inclou recorreguts lliures i gratuïts de l'1 al 15 de març, amb una caminada cultural guiada com a activitat destacada el diumenge 15 de març.
Els visitants podran accedir de forma autònoma als itineraris naturals i fotogràfics dissenyats per recórrer la zona de floració dels ametllers sense cost. Les rutes permeten gaudir del paisatge al ritme propi de cada participant i descobrir els punts més emblemàtics de l'entorn de Castelldans al llarg de quinze dies.
Detalls de la caminada del 15 de març
El Consell Esportiu de les Garrigues organitza la Caminada Cultural entre ametllers florits, que partirà a les 9.00 h des de la plaça Catalunya. El recorregut té una longitud aproximada de 9 quilòmetres i té un preu de 5 euros, amb accés gratuït per als menors de 16 anys. La inscripció inclou la cessió de pals de marxa nòrdica, avituallament durant el trajecte, acompanyament d'un guia cultural i assegurança de responsabilitat civil i accidents.
Activitats complementàries a la plaça
La jornada del 15 de març comptarà amb una actuació infantil a les 12.30 h a la plaça Catalunya, on Tortellini clown presentarà l'espectacle "Bravo". Durant el matí, diverses parades amb productes de proximitat estaran obertes al públic a la mateixa ubicació, completant així una proposta d'oci familiar.
Col·laboració institucional
La iniciativa compta amb la col·laboració del Consell Comarcal de les Garrigues i el Consell Esportiu de les Garrigues. Per obtenir més informació sobre els recorreguts i formalitzar la inscripció a la caminada cultural, els interessats poden consultar els codis QR que apareixen al cartell promocional de l'activitat.