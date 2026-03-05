Lactalis Espanya i el CSIC reforcen la seua aliança fins el 2033 i passen del diagnòstic a l’acció amb 27 mesures per descarbonitzar granges
Després d’auditar més de 1 000 granges en els últims tres anys i treballar a 16 granges pilot, s’han identificat 27 palanques de reducció per desplegar en camp, que s’alineen amb el compromís de Lactalis de retallar un 30,3% les seues emissions d’Alcance 3 FLAG per a 2030 (base 2021) i contribuir a la neutralitat climàtica el 2050
Lactalis Espanya i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), a través de l’Estació Experimental del Zaidín (Granada), anuncien la renovació i ampliació fins el 2033 de l’acord de col·laboració per impulsar la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEI) en granges de boví lleter proveïdores de llet. Després d’un primer any centrat a assegurar la qualitat de la dada, validar metodologies i aterrar solucions aplicables, el projecte entra en fase de desplegament amb una fita principal: la identificació de 27 palanques de reducció llestes per convertir-se en mesures implantables sobre el terreny.
Una ambició quantificada i un projecte orientat a resultats
La transició climàtica del sector lacti es juga, en gran part, en l’origen. Per això, Lactalis situa el treball amb les explotacions proveïdores com una palanca estratègica de transformació, alineada amb una ambició quantificada: reduir un 30,3% les emissions d’Alcance 3 FLAG per al 2030 i contribuir a la neutralitat climàtica el 2050. En aquest context, la companyia impulsa un projecte que busca convertir el mesurament en acció, amb solucions tècniques que puguin implementar-se i escalar-se sense perdre de vista la viabilitat de les granges. “El primer pas és mesurar bé la realitat de cada granja: si no entenem amb precisió on es generen les emissions, no podem dissenyar solucions eficaces ni acompanyar al ramader en un canvi real”, explica José Sáez, director de Lactalis Compres i Subministraments.
A més de la seua contribució climàtica, aquesta col·laboració incorpora una dimensió clau per al futur del sector: millorar l’eficiència global de l’explotació, entesa com la capacitat de produir de forma més estable, amb millor ús de recursos i més resiliència davant de volatilitat de costos, pressió regulatòria i canvis al mercat.
De la dada a la granja: un model robust que impulsa eficiència productiva i econòmica
Lactalis ha auditat més de 1 000 granges en els últims tres anys, la qual cosa permet clusteritzar tipologies, comprendre perfils productius i orientar recomanacions adaptades. En paral·lel, el CSIC ha donat suport tècnic en oficina i en camp, revisant l’eina de mesurament i el processat de dades “des de la granja a la companyia”, i proposant millores que reforcin comparabilitat i fiabilitat. Segons David Yáñez, investigador del CSIC i especialista en nutrició animal, aquest treball ha estat clau per “alinear ciència i tècnica amb la realitat del terreny” i aconseguir que el mesurament sigui útil per transformar.
Aquest enfocament metodològic no només serveix per reduir emissions: construeix una base objectiva per prendre millors decisions de gestió. El mesurament comparable i l’anàlisi per tipologies permeten identificar pràctiques amb impacte directe en l’eficiència del model productiu (rendiment alimentari, maneig, fertilització, gestió de purins, benestar animal) i, amb això, en variables econòmiques de primer ordre: consum d’insummes, productivitat per vaca, estabilitat sanitària, costos energètics i aprofitament de recursos. A la pràctica, moltes de les palanques de reducció també són palanques de competitivitat: ajuden a optimitzar la relació entre recursos utilitzats i litres produïts, redueixen pèrdues i milloren la planificació.
En aquest sentit, el projecte ofereix una oportunitat addicional: avançar cap a un marc en el qual la sostenibilitat no sigui un cost afegit, sinó una via d’eficiència economicofinancera, en orientar inversions i millores cap a mesures amb retorn operatiu (menor dependència d’insummes, millor maneig, més eficiència energètica) i amb capacitat de protegir marges en escenaris de volatilitat.
16 granges pilot i 27 palanques: del coneixement aplicat al desplegament escalable
El treball de profunditat s’ha materialitzat a 16 granges pilot, seleccionades per representar diferents perfils i tipologies productives. D’aquest pilot sorgeix el principal resultat del primer any: 27 palanques de reducció en àmbits com a fertilització i maneig agronòmic, eficiència de recursos, benestar animal, gestió dels fems i alimentació del bestiar, entre altres. Per facilitar la seua aplicació, s’han traduït en fitxes explicatives i materials pràctics dirigits a tècnics i ramaders, amb l’objectiu de compartir un llenguatge comú, accelerar la comprensió i facilitar la implantació de mesures de forma realista i gradual.
De manera complementària, el CSIC ve impartint formació en alimentació i nutrició animal a l’equip de Lactalis per reforçar capacitats internes i facilitar l’escalat. Com destaca David Yáñez, l’objectiu és convertir coneixement científic en decisions operatives: “Quan la ciència aterra al terreny i es tradueix en mesures comprensibles, el sector guanya en eficàcia i el ramader guanya en autonomia per millorar”. Aquesta transferència de coneixement reforça un element diferencial del projecte: no es limita a diagnosticar, sinó que construeix capacitats per sostenir el canvi en el temps.
Un enfocament de col·laboració i acompanyament, amb full de ruta fins 2033
El projecte es basa en una lògica de col·laboració i proximitat amb les granges participants, imprescindible perquè les mesures s’integrin a l’operativa diària. “Anem amb molt respecte i proximitat, perquè al final estàs entrant a la casa d’algú. Per això és clau construir confiança des del primer moment i explicar bé el propòsit: treballar junts per identificar oportunitats de millora i convertir-les en mesures útils i aplicables. La nostra intenció és acompanyar els ramaders, aportant eines i coneixement per avançar pas a pas, des de la col·laboració i com a veritables aliats”, resumeix l’equip tècnic involucrat en el pilot.
L’ampliació de l’acord fins el 2033 obre una segona etapa centrada en la implementació progressiva, el seguiment i la millora contínua, amb l’objectiu d’accelerar reduccions reals en l’origen, on es concentra el gruix del repte del sector. En paral·lel, es treballarà en estructurar un sistema de desplegament que permeti prioritzar mesurades per tipologia de granja i, a futur, habilitar un marc d’incentius orientat a resultats, basat en una base metodològica robusta. “Passar del diagnòstic a l’acció significa precisament això: tenir dades fiables, mesures concretes i un pla realista per desplegar-les amb els ramaders”, recalca José Sáez.
A partir d’abril, el projecte preveu workshops tècnics i formació per treballar les 27 palanques abans del desplegament, la preparació del pla d’implementació per tipologies i una fase de sortida a camp per començar el desplegament progressiu, prenent com a referència el punt de partida de mesurament (2021) i avaluant avenços així que s’integrin les mesures. Amb això, Lactalis i CSIC consoliden un model de col·laboració amb vocació sectorial: una metodologia que uneix ciència, empresa i granja per reduir emissions, millorar gestió i enfortir la competitivitat del sector primari a Espanya.