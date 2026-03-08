Esneca continua apostant pel lideratge femení
Grupo Esneca Formación compta amb un 86% de dones en plantilla
Grupo Esneca Formación demostra que es pot passar a l’acció fins i tot en un context en què la igualtat de gènere sovint es queda en paraules. Amb una plantilla integrada en un 86% per dones, la institució educativa no només aposta per la paritat numèrica, sinó per un lideratge femení real i visible en els principals espais de decisió. La presència de la dona a Esneca és transversal i estratègica. Àrees clau per al funcionament del grup, com la Coordinació Acadèmica, Finances, Màrqueting, Operacions i el departament Comercial, estan liderades per dones amb una trajectòria consolidada. Aquesta realitat, destaquen des de la institució, respon a una cultura empresarial que situa el talent i la professionalitat per damunt de qualsevol etiqueta.
“Més enllà de les xifres, el que ens fa forts és la coherència. Estem aquí per liderar amb l’exemple i garantir que cada persona del nostre equip trobi un espai de creixement real i equitatiu, independentment del seu gènere”, afirma Sara Giné, responsable de comunicació del grup.
Compromís social amb la comunitat
El compromís d’Esneca amb la igualtat no es queda a l’oficina. La institució impulsa els seus valors a través del patrocini del Club Patí Esneca Fraga, un referent en l’hoquei patins femení que representa l’esforç i la constància de les seves esportistes, però també els valors de la institució acadèmica. A més, un dels pilars més humans de la seva acció social és la col·laboració amb l’Associació MUM (Mujeres Unidas contra el Maltrato). Esneca destina el 0,7% de la seva facturació a projectes d’impacte social, com el desenvolupament d’una ecoaldea destinada a protegir a dones víctimes de violència. L’escola també actua com a pont cap a noves oportunitats, oferint formació altruista a les dones de l’associació. D’aquesta manera, els proporciona eines acadèmiques que afavoreixen la seva ocupabilitat, redueixen el risc d’exclusió social i donen suport al seu procés de reinserció laboral.
Polítiques actives per a un impacte real
Exercir un suport real va més enllà de declaracions institucionals i compromisos formals. Aplicar polítiques actives suposa detectar àrees de millora i implementar mesures concretes i sostingudes que impactin directament en l’estructura de l’organització. Des de Grupo Esneca Formación destaquen que el compromís amb la igualtat implica accions tangibles com l’adaptació de la jornada laboral per a mares, una cultura interna centrada a promoure el talent i una avaluació objectiva del rendiment.
“Som conscients que encara queda camí per recórrer, i que no es tracta de fer-ho tot perfecte, sinó de fer-ho de debò i mantenir un compromís constant”, afirma Montse Pere, sotsdirectora de l’Escola. Aquest 8 de març, Esneca reafirma el seu compromís com a agent actiu del canvi, promovent un entorn on l’èxit es mesuri per la capacitat i dedicació de les persones, sense importar el seu gènere.