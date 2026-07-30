L’Agrobiotech Innovation Forum 2026 torna a ser l’epicentre de la innovació agroalimentària a Lleida
Innovació, últimes tecnologies i sostenibilitat per transformar el model agroalimentari
Lleida tornarà a ser punt de trobada per a l’ecosistema agroalimentari els dies 27, 28 i 29 d’octubre amb l’Agrobiotech Innovation Forum 2026, una cita impulsada per Fira de Lleida que reforça el posicionament de la ciutat com a hub d’innovació agroalimentària i espai de connexió entre coneixement, tecnologia, ciència, empresa i territori.
Amb el claim “Optimitzar la producció sense comprometre el planeta”, el fòrum d’enguany posa l’accent en la necessitat d’impulsar solucions tecnològiques capaces de generar un impacte real, mesurable i sostingut en el sector primari. En un context marcat per la variabilitat climàtica, la pressió sobre els recursos naturals, la necessitat d’optimitzar processos i l’evolució cap a models productius més sostenibles, la tecnologia esdevé un factor clau per reforçar l’eficiència, la competitivitat i la resiliència del sector agroalimentari.
La nova edició planteja una mirada renovada sobre el sector primari i sobre el paper que aquest ha d’assumir dins del nou paradigma productiu. Un model basat en el capital natural renovable, la sostenibilitat i l’aplicació de tecnologies avançades com la digitalització, la robòtica, la intel•ligència artificial, la biotecnologia, l’automatització i el Big Data. Totes elles, esdevenen eines essencials per avançar cap a una agricultura i una ramaderia més eficients, competitives i adaptades als reptes actuals i futurs.
Aquest enfocament pren una rellevància especial en territoris com Lleida i Aragó, amb un pes destacat en la producció de fruita de pinyol. La campanya fructícola exigeix planificació, precisió, eficiència en l’ús de l’aigua i els inputs, capacitat de resposta davant d’imprevistos i eines que ajudin a mantenir la qualitat del producte. En aquest escenari, el fòrum es presenta com un espai per conèixer solucions, compartir experiències i accelerar la transferència tecnològica cap al camp, les cooperatives i les centrals fructícoles.
Després d’una primera edició que va reunir més de 250 expositors i més de 14.000 visitants professionals, tant nacionals com internacionals, l’Agrobiotech Innovation Forum vol reforçar la seva presència com a espai de referència per a empreses, productors, centres de recerca, administracions, startups i professionals vinculats a l’agricultura, la ramaderia i la bioeconomia.
Més enllà del concepte tradicional de fira, l’Agrobiotech Innovation Forum es planteja com un ecosistema de connexió i transferència, pensat per apropar el coneixement al territori i convertir-lo en solucions útils per al sector. L’objectiu és afavorir que la innovació es pugui validar en entorns reals, escalar i generar valor al conjunt de la cadena agroalimentària.
Durant tres dies, Fira de Lleida reunirà en un mateix espai conferències sectorials, networking, zona expositiva, demostracions i oportunitats de connexió professional. Una trobada pensada per donar resposta a una qüestió clau: com pot el sector primari afrontar els reptes ambientals, econòmics i socials a través d’una transformació tecnològica i sostenible?