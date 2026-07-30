Una mirada transversal per donar resposta als grans reptes agroalimentaris
Tres àmbits permetran aprofundir en els principals reptes d’innovació del sector primari
El programa de l’Agrobiotech Innovation Forum 2026 s’estructurarà al voltant de tres verticals clau: agricultura, ramaderia i bioeconomia. Aquests tres àmbits permetran aprofundir en els principals reptes d’innovació del sector primari i ordenar els continguts del fòrum al voltant de les necessitats reals del territori i dels professionals.
La vertical d’agricultura, amb el lema “Control i rendiment en un camp imprevisible”, se centrarà en la gestió anticipada de la campanya, la incorporació de models predictius i l’ús de dades en temps real per planificar i coordinar les operacions agrícoles. També abordarà la gestió precisa dels recursos naturals, com l’aigua, el sòl i la sanitat vegetal, així com el paper del monitoratge en collita, la robòtica, la intel•ligència artificial i els sistemes autònoms.
La vertical de ramaderia, sota l’eix “Salut, bioseguretat i rendiment”, posarà el focus en la detecció i el diagnòstic precoç de problemes sanitaris, la bioseguretat operativa, la traçabilitat i els punts crítics de control. També s’hi tractarà el paper de la biotecnologia, l’alimentació de precisió i la gestió ambiental per millorar el benestar animal, reduir emissions i avançar cap a models ramaders més eficients i sostenibles.
La vertical de bioeconomia, sota el concepte “Circularitat que crea valor”, abordarà el potencial de la transformació de residus i subproductes en noves matèries primeres. Aquest eix posarà el focus en el model circular de bioeconomia, la reducció d’emissions, la millora de l’eficiència dels processos i la regeneració de la fertilitat del sòl. També s’hi tractaran qüestions vinculades a la integració de subproductes orgànics, les tecnologies de valorització del carboni i la governança de dades per mesurar, traçar i verificar l’impacte real de les solucions innovadores.
En aquest àmbit, l’adopció de robots agrícoles apareix com una de les línies amb més projecció. No es planteja com una tecnologia aïllada, sinó com part d’un debat més ampli sobre com incorporar solucions avançades de manera viable a les explotacions. Per al sector fructícola, la robòtica, els sensors i els sistemes autònoms poden ajudar a monitorar parcel•les, intervenir de forma localitzada, optimitzar tasques repetitives, millorar l’eficiència dels recursos i aportar dades útils per a la presa de decisions. El repte és generar confiança, demostrar-ne la utilitat, resoldre barreres d’implantació i explorar models econòmics que en facilitin l’arribada real al món productiu.
A més d’aquestes tres verticals, el fòrum incorporarà tres horitzontals transversals. El primer serà la intensificació sostenible, centrada a augmentar la producció agrícola sense comprometre els recursos ambientals, socials i econòmics. El segon serà la transferència tecnològica i demostració, orientada a mostrar casos pràctics, proves pilot i validacions en contextos reals. El tercer serà l’adopció i escalabilitat al territori, que abordarà els factors necessaris per desplegar solucions tecnològiques a gran escala.
Aquesta estructura permetrà connectar coneixement, experiència i aplicació pràctica, avançant des del diagnòstic dels reptes fins a la demostració i implantació de solucions amb impacte real.