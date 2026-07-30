Tres dies per convertir la innovació en oportunitats reals per al sector
L’Agrobiotech Innovation Forum 2026 tindrà una durada de tres dies i seguirà una estructura progressiva pensada per avançar de la innovació a l’impacte real.
El primer dia estarà dedicat a la producció eficient en un context imprevisible. Aquesta jornada se centrarà en la gestió basada en dades, l’optimització de recursos, la resiliència davant imprevistos i la innovació i digitalització dels processos. En un entorn marcat per la incertesa climàtica, sanitària i logística, la capacitat d’anticipació esdevé un factor determinant per a la competitivitat del sector.
El segon dia posarà el focus en la transferència tecnològica i la demostració. Es presentaran casos pràctics, experiències de camp, proves pilot i validacions en contextos reals, amb l’objectiu d’apropar la innovació als professionals i facilitar que les noves eines arribin de manera efectiva al camp, a les explotacions ramaderes i a la indústria agroalimentària. Aquesta jornada vol reforçar una idea central: la innovació només genera valor quan pot aplicar-se, contrastar-se i adaptar-se a les necessitats del territori.
El tercer dia abordarà l’escalabilitat i l’evolució del sector primari a primer sector, posant l’accent en la necessitat de desplegar solucions tecnològiques a gran escala. També es destacarà el paper de les administracions, les polítiques públiques, la formació, les infraestructures digitals i la generació de confiança en la cadena de valor.
La nova edició comptarà també amb l’Startup Arena, un espai de 1.500 m² pensat per connectar talent emergent amb l’ecosistema agrobiotech. Aquesta zona facilitarà el contacte entre startups, inversors, productors i professionals que busquen solucions innovadores amb capacitat d’impacte real.
Amb quatre zones de conferències sectorials, tres verticals clau i una proposta orientada a la transferència tecnològica, l’Agrobiotech Innovation Forum es consolida com una cita per descobrir maquinària, tecnologia, insums i serveis aplicats al sector agrobiotech, aprendre dels millors experts i trobar solucions concretes més enllà de la teoria.
Del 27 al 29 d’octubre, Fira de Lleida tornarà a reunir professionals, empreses i institucions per activar el futur del sector primari. Un futur que passa per la innovació aplicada, la sostenibilitat, la competitivitat i la capacitat de convertir el coneixement en solucions reals per al territori.