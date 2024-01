Un judici de pel·lícula

Creat: Actualitzat:

És habitual sentir en la ficció de sèries i pel·lícules allò de “protesto!” al mig d’un judici. El nostre sistema judicial és molt diferent, però ahir gairebé, gairebé, es van viure escenes cinematogràfiques en el complex cas de la doctora acusada per un pacient testimoni de Jehovà a qui va fer una transfusió de sang. Tant la defensa de la metge com la de l’acusació van fer més d’una pregunta que el contrari objectava perquè abordava qüestions ètiques que argumentaven que no eren pertinents. Al final, el jutge va optar per donar un toc d’atenció a les dos parts i els va fer notar que si protestaven per com s’estava enfocant el cas i alhora argumentaven de la mateixa manera malament anaven tots dos. El cert és que és un cas extremament complex.