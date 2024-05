Quantes de les vostres habilitats han caducat?

Creat: Actualitzat:

Sí, sí, ho heu llegit bé. Resulta que les habilitats caduquen com els iogurts, i que ho facin va vinculat directament amb el progrés, amb els avenços que fem com a societat.Qui de vosaltres sap cosir? Tenir una bona cal·ligrafia, saber llegir mapes, fer càlculs mentalment, actualitzar la llibreta a l’oficina bancària, recordar números de telèfon o dates concretes, buscar informació a l’enciclopèdia i un llarg etcètera han passat a l’oblit i, per contra, sabem buscar per internet, fer anar un GPS, configurar la wifi, buscar feina online o utilitzar una agenda electrònica.La digitalització accelerada viscuda a causa de la covid i la irrupció de la intel·ligència artificial generativa esperonen encara més els canvis. Així doncs, sembla que hem d’estar en mode aprenentatge constant perquè no ens avancin les màquines. Segons la revista Chief Learning Officer, necessitem un model completament nou per emmarcar les habilitats. Aquest marc tindria en compte la durabilitat d’aquestes, és a dir, la data de caducitat.Tenim les habilitats que tenen una durada inferior als dos anys i mig. Les anomenades peribles. Aquí trobem les tecnològiques molt específiques i processos molt especialitzats. Després tenim les semiduradores, les que tenen una vida útil entre els dos anys i mig i els set anys i mig (conjunts bàsics de coneixement a partir del qual sorgeixen tecnologies, processos i eines específics de cada camp) i les que no caduquen. En aquest últim grup hi hauria habilitats com la comunicació, la gestió de projectes i el lideratge.Aquest model ens fa replantejar com dibuixem els itineraris formatius a les empreses o, fins i tot, en què hem d’invertir a nivell personal per poder adaptar-nos a les necessitats canviants de l’entorn i competir amb el robot.A l’estudi utilitzen un arbre per representar-ho. Les arrels serien les habilitats que no caduquen, a les branques hi hauria les semiduradores i a les fulles trobaríem les peribles. Venint de pagès, per poder mantenir un arbre sa, cal alimentar l’arrel, cal que creixin branques noves i les fulles canvien amb el pas del temps.Els tres tipus d’habilitats són importants, ara bé, les d’arrel ens permeten fluctuar molt bé entre diferents entorns i posicions laborals, mentre que les que caduquen en menys de dos anys i mig poden ser molt necessàries i rendibles a curt termini però inútils a llarg.L’estiu passat, al Marroc, la Malika em va explicar una història. La seva mare li va prohibir aprendre a cosir, li deia que el seu temps l’havia de passar estudiant i no pas aprenent una habilitat que considerava que no la beneficiaria de cara en un futur. A ella li hauria agradat aprendre’n, però no va poder ser. Per contra, va esdevenir la primera farmacèutica de la seva ciutat, farmàcia a la qual no falla ni un sol dia tot i que ja ha complert els vuitanta anys. No va entendre la seva mare fins que va ser adulta.Com de sanejat està el vostre arbre?