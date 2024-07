Carles Porta, a la llista Forbes

Creat: Actualitzat:

Que no s’espanti el periodista de Vila-sana que, recordem, va iniciar la seua carrera periodística a SEGRE, perquè no revelarem l’estat dels seus comptes bancaris. I és que la llista Forbes, que des de 1987 dona a conèixer els multimilionaris del món, té altres variants. Una d’aquestes, donada a conèixer recentment, fa referència a les 50 persones majors de 50 anys “que ens inspiren i ens conviden a continuar aprenent cada dia”. Un d’aquests personatges és precisament Porta atès l’èxit del seu programa Crims, que l’ha convertit en el “rei del true crime”, segons Forbes. El nostre company està molt ben acompanyat ja que en la relació apareixen també noms com Penélope Cruz, Candela Peña, Luis Enrique, Jordi Évole, Dolores Redondo o Santiago Segura.