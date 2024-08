Al Perú també llegeixen SEGRE

Creat: Actualitzat:

Sabem que la nostra edició digital és seguida per molts lleidatans que viuen lluny de casa, als quals aprofitem aquesta secció per saludar i donar les gràcies per la seua fidelitat. Tanmateix, no és tan freqüent veure algú que viu a l’altre costat de l’Atlàntic llegint un SEG RE de paper. I menys encara si el lector és algú de 101 anys. Aquesta setmana ens han fet arribar la foto de Pepet Ticó Marqué, el pallarès que va fundar una universitat al Perú i a qui vam dedicar un reportatge a la nostra edició del 21 de juliol. Ens ha encantat constatar que aquest germà marista nascut a Lladorre continua gaudint de bona salut i que el servei postal funciona raonablement, ja que en menys de dos setmanes ja ha arribat a destinació el diari que li van enviar els seus nebots des de Lleida.