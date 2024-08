El que val una medalla dels Jocs Olímpics

Creat: Actualitzat:

Participar en uns Jocs Olímpics és un gran honor per a tots els esportistes. De totes maneres, també tenen una recompensa econòmica, que en el cas d’Espanya es concreta en 30.000 euros per als esportistes que guanyin la medalla de bronze, 48.000 en el cas de la plata i 94.000 si s’alcen amb l’or. Al Comitè Olímpic Espanyol de moment li sortirà bastant barata l’expedició, però en països com els Estats Units, que a sobre paguen més, la factura serà molt més elevada. De fet, tots els països del top-10 del medaller gasten molts diners a incentivar l’esport entre els joves, sobretot en instituts i universitats, d’aquí els seus èxits en els esports reis dels Jocs Olímpics: l’atletisme, la natació i la gimnàstica. Res no es guanya per casualitat.