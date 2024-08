El jutge Llarena, a Coma-ruga

Creat: Actualitzat:

Pablo Llarena Conde, jutge del Suprem que es nega a aplicar la llei d’amnistia a Carles Puigdemont, és a Coma-ruga, un dels molts llocs de la Costa Daurada freqüentada pels lleidatans, on va ser vist ahir passejant per la platja, en la qual no lluïa el sol precisament. Llarena, que va ser jutge d’instrucció en un jutjat de Barcelona des del 1992 fins al 2016, té una casa a Sant Cugat i fa poc va ser vist també sopant en un restaurant de la Cerdanya. Gràcies al lector que ens va enviar una foto per donar fe de la seua informació.

Una rata a Urgències

També un amable lector ens informa que va veure una rata a Urgències de l’Arnau, encara que els sindicats asseguren que no és usual i que va ser només un cas esporàdic.