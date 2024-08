Per desgràcia, els apunyalaments a Lleida sí que són notícia

Creat: Actualitzat:

L’alcaldessa accidental de Lleida, Carme Valls, va esgrimir aquest dijous una teoria si més no curiosa. Va dir que si els mitjans de comunicació donen rellevància als casos d’apunyalament que s’han registrat a la ciutat durant els últims dies és perquè estem a l’estiu i hi ha poques notícies. La paradoxa és que el mateix ajuntament va citar els mitjans de forma urgent –modificant l’agenda prevista– perquè Valls anunciés que es personaran com a acusació popular contra dos detinguts per un dels apunyalaments, el que va tenir lloc dilluns a la matinada a Alcalde Porqueres. Per tant, cal concloure que per al govern municipal aquests successos també són notícia. Una altra cosa són els comptes de xarxes socials en els quals es fan rànquings de ganivetades.