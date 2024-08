Creat: Actualitzat:

Ja tenim un altre culebró de l’estiu: lligar al Mercadona de 19.00 a 20.00 de la tarda. Un vídeo d’una dona a TikTok, compartint com es duu a terme aquest curiós ritual de seducció, es va fer viral i molts usuaris van confirmar que, més enllà de la broma, alguns realment van al supermercat amb aquesta intenció i, altres tants, no volen anar a comprar a aquella hora per si els confonen amb presumptes aspirants a fer Match, com si de Tinder es tractés. Segons sembla, altres súpers ja estan imitant la campanya.