El Premi Planeta, que es decideix avui, va donar a conèixer ahir els originals presentats i n’hi ha 7 de Lleida. No creiem que sigui un lleidatà el guanyador o finalista, però l’esperança és l’últim que es perd. Quant als rumors, sonava Pablo Motos, d’El Hormiguero i en plena pugna per les audiències amb Broncano, com a guardonat, però Josep Creuheras, el cap actual de Planeta, va dir que parlava sovint amb ell i que no li sonava ni que s’hagués presentat.