La Unió Esportiva Lleida va descartar un mític futbolista brasiler per ser massa baixet

El periodista esportiu lleidatà de la Cadena SER , premi Ondas 2021, Sique Rodríguez va explicar fa uns dies en el programa Carrusel Deportivo que l’exfutbolista Roberto Carlos, lateral durant molts anys del Reial Madrid i de la selecció brasilera, va ser ofert a la Unió Esportiva Lleida abans que fes el salt a Europa, primer a l’Inter (1995) i després al Bernabéu (1996).

Segons va explicar Sique, el Lleida va descartar el seu fitxatge perquè era massa baixet. Aquesta història ja havia circulat fa anys, però ningú no l’havia confirmat amb el brasiler. Doncs Rodríguez el va entrevistar a Londres i el mateix jugador l’hi va explicar. No va demostrar gaire ull per al talent futbolístic qui va prendre llavors aquesta decisió. Amb aquest argument ni a Messi haurien fitxat...