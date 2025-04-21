Bergoglio i Borges

Creat: Actualitzat:

Dos capellans van visitar Borges durant molt de temps a instàncies de la seva mare, que era molt creient i volia que el seu fill recuperés la fe. “Con uno de ellos no tengo nada de qué hablar", li va dir Borges a Bioy Casares; "no hace más que recitarme el catecismo, como si yo fuera un crío, pero el otro, un jesuita, es muy inteligente y parece haberlo leído todo. Con él tengo muchas cosas en común; sospecho que, como yo, aunque no se atreva a confesarlo claramente, tampoco cree en Dios".

Aquell jesuïta era el papa mort aquesta matinada.

Bergoglio creia en Déu, sense cap mena de dubte, però les paraules de Borges donen idea de la categoria d'aquest home, capaç de seduir intel·lectualment un dels creadors més imponents del segle XX.