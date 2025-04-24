Un judici per violació a Lleida deriva en surrealisme amb una uròloga preguntada per problemes auditius
El judici celebrat ahir a l'Audiència Provincial de Lleida a un acusat de violar i maltractar la seva parella va adquirir tints surrealistes quan va declarar com a pèrit a petició de la defensa una especialista en urologia, ja que l'home va negar la violació argumentant que pateix disfunció erèctil a causa d'una patologia a la pròstata.
I és que l'advocada li va començar preguntant sobre problemes auditius del seu client, sorprenent tots els presents a la sala de vistes, inclosa la mateixa doctora, que a més va manifestar que no recordava haver atès l'acusat. Aleshores, la presidenta del tribunal va demanar a la lletrada sobre per què preguntava per problemes auditius a una uròloga, a la qual cosa ella va respondre que creia que podrien tenir relació amb els de la pròstata.
Lleida
Declara que el nòvio la va violar, la va maltractar i li prohibia sortir al carrer
Albert Guerrero