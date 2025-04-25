El ritme de l'alcalde de Lleida amb la cançó de la festa major
El tema titula 'Tornarem a ballar!', és interpretat per la jove Joana Barco
Aquest dijous es va presentar la cançó de la festa major de Lleida, elegida a través d’un càsting entre joves compositors i intèrprets, i la guanyadora es titula 'Tornarem a ballar!', d’Arnau Moreno i interpretada per Joana Barco, una jove de 19 anys que va fer moure l’esquelet a l’alcalde Fèlix Larrosa, que va seguir el ritme molt compassat, mentre al regidor de Festes, Xavi Blanco, se’l veia més tímid. La veritat és que la tornada és molt enganxosa.
Les festes
L’inici de les festes arrancarà amb la lectura del pregó, a càrrec de Purificació Terrado, directora de l’Auditori Enric Granados, que serà especial per la seua jubilació. L’acte, al saló de sessions de la Paeria, també comptarà amb la imposició de bandes als Joves Referents de Lleida, iniciativa per donar visibilitat al talent jove, i l’estrena de la cançó de la festa major. Larrosa va destacar que l’any passat no hi va haver cap incident i que aquest es tornarà a incrementar la seguretat, amb 170 efectius de la Guàrdia Urbana vetllant per la ciutadania, a més de voluntaris, Protecció Civil, Bombers, SEM i Mossos d’Esquadra.
Com a prèvia, el dia 8 es farà el Seguici del Marraco, en el qual els més petits podran entregar, si volen, els seus xumets. Del 10 al 12 de maig estarà disponible, al preu d’un euro, el Trenet de Festa Major i s’habilitarà un bus nocturn gratuït de l’L7 per garantir una mobilitat segura.
Ombra a Sant Joan, campanes i més pressupost
Com a novetats, destaquen la instal·lació de tendals a la plaça Sant Joan per fer ombra al públic que segueixi les activitats d’aquest escenari. També es recupera el repic de campanes de la Seu Vella en el Pregó de Sant Anastasi i abans de l’inici de la processó i s’incrementa el pressupost, amb més de 400.000 euros. La Batalla de Flors es farà a Doctora Castells per les obres a la rambla Ferran.