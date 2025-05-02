Pluja de fang a Lleida
El pont del Primer de Maig arriba amb un còctel meteorològic per als qui tenien plans a l’aire lliure: pluges, tempestes i ara també calitja. La situació atmosfèrica es complicarà en molts punts, no només per l’arribada d’una borrasca que deixarà precipitacions generalitzades, sinó per la irrupció de pols en suspensió procedent del nord d’Àfrica.
EUA no celebra l’1 de Maig
La raó per la qual es commemora el Primer de Maig té el seu origen en una lluita que hi va haver als Estats Units el 1886, principalment a Chicago. Però els EUA no celebren aquesta efemèride perquè el Govern va creure que la creixent organització dels treballadors podia comportar ideologies socialistes i anarquistes...