Incivisme davant l’alcalde de Lleida: una manotada, un gos i un patinet
L’alcalde li va cridar l’atenció i un urbà de paisà hi va acudir a posar pau. Larrosa va assenyalar aquest incident com a exemple d’incivisme.
L’Ajuntament de Lleida va presentar ahir el nou servei de jardineria en un acte a la plaça Blas Infante al qual van assistir tots els empleats de les empreses concessionàries. Durant la seua intervenció, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va fer una crida als veïns a ser cívics per ajudar en el manteniment de les zones verdes i, poc després, va passar per allà un home en patinet, que es va aturar per fer una foto de l’acte.
Li va caure el patinet a terra i va estar a punt de colpejar un gos, l’amo del qual va reaccionar de forma airada increpant l’improvisat fotògraf, que li va demanar que es tranquil·litzés, però com a resposta va rebre una manotada del primer.
