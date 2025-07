Els altres blaus: un aficionat del Lleida es fa soci de l’Everton, a 1.339 km de distància

Creat: Actualitzat:

Hi ha seguidors que porten la seua passió pel futbol molt lluny. En concret, a 1.339 quilòmetres, la distància entre Lleida i Liverpool.

I és que un aficionat del Lleida, molt dolgut per com han anat les coses amb l’equip dels seus amors, s’ha fet soci de l’Everton i fins i tot s’ha comprat la samarreta oficial. La raó? L’equipació d’aquest club de la Premier League és gairebé idèntica a la del Lleida. De fet, se’ls coneix com a The Blues, els blaus.

Encara que tingui gust de poc, és el que hi ha. “Tocarà aprendre’s el nom dels jugadors”, reconeix. Per si algú més es vol apuntar a aquesta idea, el preu de l’abonament (sense dret a seient) és de 60 euros. És curiós que li ha sortit més barat que l’abonament familiar que tenia amb el Lleida, tot i que ho tindrà més complicat per anar al camp