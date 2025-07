Aitana i el seu xicot, Plex, a Taüll

Creat: Actualitzat:

Això d’utilitzar la intel·ligència artificial per generar notícies virals juga males passades. Una revista del cor ha publicat aquest titular: “És al Bajo Llobregat [així ho escriuen] i el youtuber Plex l’acaba de conèixer de mà d’Aitana: el poble proper a Barcelona on va créixer la cantant per a un estiu fresqueti diferent”.

El poble de la cantant és Sant Climent de Llobregat, que segur que té molts atractius, però ens sorprèn que un d’ells sigui l’església de Sant Climent de Taüll, “símbol del municipi, que encara conserva el seu campanar romànic i una estructura singular”, segons aquest text. Si serveix de promoció de Taüll la patinada ja haurà servit d’alguna cosa. Això sí, queda clar que la intel·ligència artificial, sense un humà que la supervisi, és molt poc intel·ligent.

La publicació va procedir a corregir la informació tan aviat com es va detectar l’error, encara que la versió original ja s’havia viralitzat a les xarxes socials.