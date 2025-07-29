No hi ha com sortir a SEGRE
Un lector va contactar recentment amb nosaltres desesperat perquè malgrat haver denunciat en reiterades ocasions que en el jardí privat d’uns blocs de Ronda que fan cantonada amb Segrià i Bisbe Irurita s’havia establert un campament il·legal des de feia mesos, on es produïen tota mena de conductes incíviques, ningú feia cas dels veïns.
Doncs bé, ens vam fer ressò de la denúncia i, per art de màgia, el mateix dia en què va sortir publicada la notícia, es va desmuntar el campament i es va netejar en profunditat la zona en la qual defecaven, practicaven sexe i tiraven tota mena de residus els que hi pernoctaven. Portaven tant de temps que els veïns ens diuen que fins i tot se sabien els noms d’alguns. Ens alegrem d’haver pogut ser útils.