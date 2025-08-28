Pedro Sánchez, a Andorra... de vacances
Pedro Sánchez i la seua dona, Begoña Gómez, passen els últims dies de les seues vacances a Andorra, segons van informar aquest dimecres diversos mitjans. Pel que sembla, van arribar dimarts a la nit amb cotxe, es quedaran al Principat fins demà divendres, s’allotgen en un luxós hotel de Soldeu on ja van estar l’any passat i practicaran ciclisme de muntanya. Volien evitar que la visita transcendís al públic, però no ha estat possible.
Neteja immediata
D'altra banda, en la nostra edició d’ahir vam publicar que les deixalles acumulades a la coberta del baixador d’autobusos del carrer Saracíbar generen pudors que provoquen les queixes dels veïns dels pisos que l’envolten. Doncs bé, al cap de poques hores l’ajuntament va netejar el recinte.