Loquillo, de moda a Fraga
Loquillo y Los Trogloditas va ser una banda d’èxit als anys vuitanta. Una de les primeres cançons que els van catapultar a la fama era la que tenia com a tornada “yo para ser feliz quiero un camión”. Han passat més de quaranta anys, però a Fraga torna a estar de moda a les xarxes socials després que aquest diari publiqués que s’ha obert una investigació a la tinenta d’alcalde Verónica Alins davant de la sospita que va impedir que la Policia Local multés el seu marit, que va aparcar un camió en zona prohibida
Les obres són per a l’estiu
Entre els comerciants d’Hostal de la Bordeta hi ha divisió d’opinions sobre la reforma d’aquest carrer, però sí que coincideixen que hauria estat millor fer les obres a l’estiu.