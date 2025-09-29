Tenim els millors lectors
Ahir preguntàvem l’opinió als visitants de la fira MOS i un grup que venia de Lleida i Alcarràs ens va dir que tenia pressa. Res a objectar. Al cap de poca estona, la nostra redactora se’ls va trobar prenent un aperitiu i es van disculpar per no haver pogut atendre- la. No només van respondre amablement les seues preguntes, sinó que la van convidar a coca de recapte i olives gegants farcides. Tenim els millors lectors. Gràcies!
De les Canàries a Cervera
Sabem que Marc Márquez té fans arreu, però ahir a Cervera en vam conèixer un que venia expressament de les Canàries a celebrar el títol amb els paisans del pilot. És tan fan que porta tota (però tota!) l’esquena tatuada amb imatges del Tro de Cervera.