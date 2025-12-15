Ordeig para un altre cop
La gala dels Premis Nacionals als Millors Olis d’Oliva Verge celebrada la nit de dissabte a les Borges Blanques va ser una festa de gran altura per la qual cal felicitar l’organització. Una de les anècdotes la va protagonitzar el tinent d'alcalde de Reus, que al pujar a l’escenari per recollir el testimoni com a seu de l’esdeveniment el proper any va tenir la mala sort d’entrepussar. Hauria caigut si no fos perquè el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va estar a l’aguait i en una ostentació de reflexos el va agafar abans que arribés a terra. Ja es veu que Ordeig s’ha convertit en un especialista a parar cops, després d’haver hagut d’afrontar en molt poc temps el focus de pesta porcina africana i la dermatosi nodular en el boví. Segur que aquest li va semblar el més senzill d’evitar.