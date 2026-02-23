Més curiosos que 'therians' a Lleida
Dissabte s’havien convocat en diferents ciutats trobades de therians, persones que s’identifiquen amb animals, i a Lleida la cita era a la Mitjana. Allà vam anar i no vam trobar cap exemplar però sí molta expectació de curiosos. A última hora de la nit ens van arribar imatges de la suposada reunió amb molts assistents. Però com que som de la vella escola, les vam descartar al témer que fossin fruit d’alguna IA i ens vam quedar amb la nostra versió dels fets obtinguda anant al lloc i veient la realitat amb els nostres propis ulls, tal com ha de fer qualsevol periodista. De tota manera, a Lleida la cosa va ser tranquil·la i no com a Barcelona que, malgrat no haver-hi therians, la cosa va acabar amb agressions i fins i tot detinguts