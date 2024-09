Creat: Actualitzat:

Des de fa vuit anys circula per la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya el tren Carles Emili Montañès. Va ser batejat amb aquest nom per l’aleshores conseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull, actual president del Parlament de Catalunya. A l’acte, hi va assistir l’alcaldessa de Massalió, al Matarranya, perquè, tot i haver nascut a Barcelona, Montañès tenia les seves arrels en aquell municipi i va ser durant el regnat d’Alfons XIII diverses vegades elegit com a diputat a les Corts per aquella circumscripció. Montañès va ser un home clau en l’electrificació de Catalunya, els tramvies de Barcelona, els ferrocarrils que ara gestiona la Generalitat, la creació de l’empresa FECSA, a partir de Barcelona Traction, que va promoure fent costat a Frederick S. Pearson, o Firtesa, una companyia que feia el transport entre Tarragona i Reus amb troleibús i autobús. Personalitat amb moltes connexions, va promoure l’establiment dels primers clubs Rotary a Madrid i Barcelona, va ajudar Carles Buïgas en la construcció de la famosa font de Montjuïc i va ser un actor rellevant en la nostra vida política i econòmica en moments com l’acord per a una jornada laboral de vuit hores. La seva trajectòria va quedar associada en una primera etapa sobretot a Frederick S. Pearson fins que aquest va morir amb l’enfonsament del vaixell Lusitània l’any 1915 quan va ser atacat per un submarí alemany. Però també va ser un estret col·laborador de Joan March en els seus projectes empresarials i va tenir una lluita constant amb el poderós enginyer i home de negocis Dannie N. Heineman i de retruc amb el seu aliat Francesc Cambó, polític i empresari d’una forta influència. Per conèixer més de prop aquest personatge tan dinàmic i singular, és d’un gran interès el llibre Qui va ser realment Carles Emili Montañès? escrit per l’historiador Joaquim Montclús, un savi de memòria enciclopèdica i curiositat infinita nascut a Calaceit, no gaire lluny de Massalió, que va poder accedir a documentació directa de Carles Emili Montañès i del seu lleial i eficaç secretari Domènec Bondia. El pas del temps aprima la memòria del passat i convé aprofundir-hi per comprendre d’on venim.