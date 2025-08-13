Barcelona ha vist el sol
Un es queda esfereït. Astorat, amb la sang liofilitzada i amb els cabells a Mart, de com evoluciona la ciència, el coneixement, el saber. A Barcelona, que sempre són molt, molt, molt… Doncs acaben de descobrir, i s’ha tardat anys a fer-ho, que si et fots a l’ombra no tens tanta calor com si et fots al sol. Fa olor de premi Nobel.
Així és, xiquets. No és broma, poma, ploma, cromosoma. Han fet, al·lucina, monitoratges a trenta zones de la ciutat (parcs, patis, places...) Han posat una quinzena de sensors. I han descobert, provat, aportat a la humanitat terrestre i extraterrestre que es pot reduir entre 3 i 4 graus la temperatura a l’aire lliure si posen uns parracs per tapar una micona l’astre rei damunt els caparrons públics. Ja al segle XXX els eixirà la llum en descobrir… Com es diuen? Arbres! Els plantaran i trobaran l’existència de “l’ombra natural”. Gràcies per tot. I continuem amb la festa de la democràcia. Ah! I sobretot, fem més estudis així, perquè la civilització avanci, progressi adequadament i s’extingeixi d’una santa vegada. Ja es comenta.
El proper estudi serà per demostrar que si fa calor s’ha de beure aigua. Sobretot no us amorreu a l’ampolla d’àcid clorhídric, que no hidrata. També s’està parlant de fer investigacions per fer veure que si passa un cotxe, un patinet, un autobús, o la formiga atòmica davant dels teus nassos no s’ha de travessar en aquell instant perquè et pot xafar.
Ah! Sabíeu que el gat es cruspeix la rata? Que les vaques fan muuuuuu i no és una llengua ortiva per tocar-te els collons? Que la merda no és un ambientador comprat a una botiga de flaires del món? Que la pluja mulla i no es pixa damunt teu el cel castigador? Que els mosquits piquen i no t’han de preguntar si vols ser picat? Eh? Pua? Puf? Uix? Ecs? Tornem al sol i a l’ombra.
Parlo de la metodologia. Científica. El sistema, el mètode. La tècnica, la recerca. El saber, nois, el punyeter saber. Senzill. A l’abast de tothom, per a tots els públics. Tu agafes una ampolla d’anís (sol). I una altra de conyac, o brandi (ombra). I d’aquí surt l’estudi del sol y sombra. La beguda, síntesi perfecta, genial, exacta de la il·lustració, la cultura, la civilització. L’alfabetització, l’educació que et fa veure tot el que tu vols veure i beure. Hips! Visca la ciència! Hips!