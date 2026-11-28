Ada Colau
Dijous al vespre, mentre veia el debat electoral a quatre, vaig haver de replantejar-me l’article que tenia previst publicar avui. Portava dies reflexionant sobre el llenguatge de confrontació dels nostres representants polítics i els models de lideratge d’herència patriarcal. Una vella disputa per veure qui la té més grossa. Però la intervenció d’Ada Colau em va permetre imaginar una alternativa política real i amb força.
Durant el debat vaig recordar unes paraules de Christian Felber, a qui fa anys escoltava parlar de la necessitat d’entendre els diners com un mitjà i no com un fi en si mateix. Doncs amb la política passa el mateix: el partit hauria de ser el mitjà per arribar al fi i no a la inversa. Mentre bona part del discurs dels altres candidats girava al voltant de les disputes entre les seves formacions, Colau va posar al centre quelcom més important que ella mateixa i el seu partit, la ciutadania.
Va parlar de redistribució econòmica, de les persones treballadores i autònomes i de la necessitat de garantir el dret a l’habitatge. Menys diners destinats a l’habitatge són més diners a les butxaques de cadascú. El seu llenguatge tenia poc a veure amb el de la resta de candidats. Va saber donar suport a Sánchez davant dels atacs de Vox i del PP i, alhora, desmarcar-se’n quan el seu discurs es desplaçava cap al centre.
Davant les preguntes de Colau sobre les responsabilitats del PP en els casos de corrupció i en la gestió de la Dana, Feijóo va acabar etzibant-li un “y usted, calladita”. Fins i tot Sán-chez el va acusar de masclista, però la veritat és que Colau no necessitava cap defensor. Les paraules, els fets i la història l’acompanyen.
L’herència patriarcal ha impregnat les nostres estructures, però també les nostres ments, els nostres imaginaris i els nostres referents. Tanmateix, per primera vegada soc capaç d’imaginar i, alhora, projectar una dona a la presidència del Govern d’Espanya. I aquí rau l’aporia. Mentre reivindico la necessitat de deixar enrere la figura de l’heroi polític, s’alça una heroïna. I és que ens mereixem una presidenta, i no parlo exclusivament de les dones. Més enllà d’un gest de reconeixement històric, parlo d’estar a l’altura del moment. Si una guanya, guanyem totes. Si guanyem totes, guanya la possibilitat de transformar les estructures.
Demà, 29 de novembre, votaré Ada Colau.