No deixem de dormir
Psicòloga
Aquesta és la meva primera col·laboració en aquest diari. Us dono la benvinguda a un espai amable on podreu aprendre qüestions de psicologia clínica útils en el vostre dia a dia.
Molts heu tornat de les vacances: un temps per relaxar horaris i obligacions i potser també per adoptar estils de vida més desordenats i poc saludables. Un dels desgavells propis de l’estiu, i la calor hi ajuda, és la falta d’hores de son.
Dormir és important, més encara, imprescindible. Tothom necessita dormir un determinat nombre d’hores per a un òptim funcionament del sistema nerviós central. Es parla de 8 hores de mitjana, però ara sabem que, en el cas de les dones en edat fèrtil, les hores necessàries s’eleven a 9 de mitjana. Els nens en necessiten 10 i els nadons encara més.
Però per què és imprescindible dormir? Es coneixen tres funcions importants del son.
La primera és la neteja de les toxines que les estructures cerebrals han generat durant el dia. Si no dormim suficientment, les toxines es van acumulant al cervell, intoxicant-lo, emmalaltint-nos i, en situacions extremes, causant-nos la mort.
La segona funció és la consolidació dels aprenentatges realitzats durant el dia. És durant el son que els aprenentatges passen de la memòria de treball-operativa a la memòria a llarg termini. Per tant, en sentit estricte, aprenem mentre dormim.
La tercera funció del son, que se circumscriu a l’etapa de la infància, és créixer. És durant la nit, amb la foscor, que se segrega l’hormona del creixement. En conseqüència, creixem durant la nit. Per això és tan important que els nens dormin les hores necessàries i que ho facin a les fosques.
Per tant, dormir no és un aspecte menor de la vida, ni és un estat d’inactivitat del cervell, com s’havia cregut. Ara sabem que durant el son succeeixen funcions de vital importància.
Aquestes funcions del son succeeixen durant la fase del son anomenada REM. Això ens porta a explicar que el son s’estructura en cicles de 100 minuts, que cada cicle inclou 5 fases i que en una nit se succeeixen entre 4 i 6 cicles complets. Tenim una experiència personal difusa sobre el que ens succeeix durant les cinc fases d’un cicle de son, amb tot, els estudis mostren que durant les fases I, II, III i IV –preparatòries– es va desactivant la consciència reduint-se la longitud de les ones cerebrals pròpies de la vigília, les Beta (12-30 Hz) fins a assolir-se les Delta (amb una freqüència d’entre 0.5 a 4 Hz. només equiparable a estats de meditació profunda o al coma). En aquestes primeres fases preparatòries del son també s’activa la paràlisi motriu i s’activa la supraconsciència (un estat que va més enllà de la ment conscient i del cos físic, on es diu conflueix la creativitat profunda, la intuïció i la saviesa). Aquestes 4 fases ens preparen doncs per a la 5a, la fase REM, moment més crucial del son. Durant la fase REM, tenen lloc els famosos moviments oculars paroxístics, és quan neixen els somnis i quan aflora l’inconscient (les pulsions, els desitjos i els traumes més profunds i no verbalitzats).
Falles en les fases del son provoquen trastorns tan documentats i coneguts com la narcolèpsia (passar directament de la vigília al REM, saltant-se les fases prèvies) o el somnambulisme (un error en el procés de paràlisi motriu que fa que reproduïm allò que estem somiant). Però si l’error es produeix en la fase REM, les conseqüències són fatals, com s’evidencia en l’insomni familiar letal (IFL).
Potser en una altra ocasió puguem aprofundir més sobre els misteris del món oníric i el que succeeix quan quelcom falla en aquest procés. Fins aleshores, cuideu el vostre son, perquè reverteix determinantment en la nostra salut física i mental.