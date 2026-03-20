El carisma
psicòloga
El carisma és la capacitat d’atraure, mantenir l’atenció i influir en els altres d’una manera natural i gairebé espontània. És aquella qualitat que fa que una persona generi interès, confiança i adhesió, no només pel que diu, sinó també per com ho diu i com es comporta.
El punt clau del carisma és el poder d’influència que s’exerceix sobre els altres: la capacitat de mobilitzar emocions, despertar entusiasme i generar compromís. Tanmateix, aquest poder no es basa únicament en la presència o l’eloqüència, sinó també en l’autenticitat, la coherència i la connexió emocional que s’estableix amb les persones.
El carisma pot ser usat de moltes maneres. Així doncs, si es fa servir amb finalitats nobles, per guiar l’altre cap a objectius comuns, edificar o inspirar, estaríem parlant d’un líder carismàtic lluminós –Luther King Jr., Mandela, Gandhi, Jesús de Natzaret, Cleopatra o Frida Kahlo–. Si, al contrari, s’utilitza el carisma amb fins egoistes o maquiavèl·lics, per manipular, abusar o destruir, estaríem parlant de líders polítics o empresarials sense escrúpols, individus narcisistes o persones amb trets psicopàtics: Juli Cèsar, Mussolini, Stalin, entre d’altres.
Què converteix una persona en carismàtica?
De manera general, un individu amb atractiu físic, actitudinal i de personalitat és algú carismàtic. Quan coincideixen aquests tres atractius la persona té un enorme potencial de magnetisme. Detallem un xic més els aspectes que fan referència a l’actitud i a la personalitat.
A nivell actitudinal, els individus carismàtics són grans comunicadors –verbal, no verbalment i emocionalment–. Són persones empàtiques, assertives, capaces de comunicar-se de forma clara i persuasiva. El seu llenguatge és expressiu i exuberant. El seu discurs és entusiasta, enèrgic i optimista. El seu timbre i to de veu és agradable i seductor. Alhora saben escoltar activament i detectar ràpidament les necessitats, debilitats, temors i punts forts de l’altre. Són, per tant, individus amb una elevada intel·ligència de tipus verbal i emocional.
A nivell dels trets de personalitat, els individus carismàtics solen ser animals socials, predominantment extravertits, amb elevada autoconfiança i bona autoestima. Tenen bona flexibilitat cognitiva que els fa ser versàtils, transigents i flexibles, capaços d’adaptar les seves dinàmiques a diferents entorns, situacions o persones. Solen ser resilients i optimistes. També entusiastes i autèntics.
És el carisma un “do”?
Malgrat que el carisma té una part innata, també es pot treballar, sobretot en els aspectes més actitudinals. Pel que fa als aspectes que estan més arrelats –els de personalitat–, cal un treball molt més complex i individualitzat.
Fa uns dies us parlava de les qualitats que ha de reunir un bon líder i, entre totes, destacava el carisma. És cert que el carisma és una competència clau i transversal en el lideratge; tanmateix, tal com us comentava, ser un bon líder va molt més enllà de tenir carisma. Un lideratge sòlid no es fonamenta només en la capacitat de captivar, sinó també en valors, bondat, criteri i compromís.