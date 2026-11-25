I si no guanyen?
I si resultés que el PP, que ja es veu guanyador, perdés les eleccions i ni amb Vox pogués formar govern, què passaria? Les impugnarien? N’objectarien el resultat per tupinada en el vot per correu, per exemple? Les denunciarien per frau davant el tribunals? S’hi rebel·larien? N’hi ha prou per guanyar a les urnes, manifestar que desmuntaran totes les lleis del sanchismo? Totes les lleis que afavoreixen milions de persones entre les quals es troben molts dels seus votants? Desmantellaran les normes que han suposat l’increment de les pensions segons la mitjana de l’IPC, l’ingrés mínim vital, el salari mínim interprofessional, una major inversió destinada a beques i ajudes a l’estudi? Tot això anirà a l’aigüera, si governen els que ja festegen la victòria? No fora més seductor, per assegurar-se la seua clientela i potser esgarrapar vots als indecisos, dir que ho milloraran? No sé, no som politòlegs, però intuïm que el revengisme, com diu Confuci, només condueix a cavar dues tombes, la de l’enemic polític i la del guanyador. En tres anys, hem pogut llegir al BOE les lleis que el PSOE amb l’acord de majories han legislat, i ens hem assabentat, sobretot per les conseqüències, quina era la seua política, per on anaven els seus objectius, a qui afavorien i a qui no tant. Però de la dreta i l’extrema només sabem que han dit no a tot. El que és sorprenent, però, és que se’ls consideri guanyadors sense saber ben bé què faran per resoldre els problemes que més preocupen la ciutadania. Pot un partit guanyar unes eleccions sense que la gent sàpiga quina és l’alternativa fefaent al govern actual?
Passa que la lògica no té res a veure amb els relats de les xarxes socials, de la dinàmica de bona part de les tertúlies televisives, de multitud d’opinadors mediàtics. De la polarització ideològica, conservadors vs. progressistes, del contrast de models de gestió econòmica i social, l’ecosistema polític ha derivat en el que els estudiosos en diuen polarització afectiva i el professor Mariano Torcal pel cas, en hooligans partidistes. L’adhesió als diferents partits polítics, sobretot els que se situen en els extrems, i els missatges que aquests partits propaguen, es regeix per l’odi o l’amor, nosaltres o ells. Ser dels uns o dels altres ha resultat, en la majoria de platós, Parlaments inclosos i a les urnes, en una qüestió visceral, caníbal.