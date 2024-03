El comerç a Lleida

Creat: Actualitzat:

El comerç està definit com una activitat econòmica que suposa un intercanvi de béns i serveis a canvi d’un valor monetari i que es desenvolupa entre els ciutadans que pertanyen a un mateix país o ciutat, amb una mateixa jurisprudència, i és l’indicador bàsic de la situació socioeconòmica de qualsevol país. Pel que fa a la ciutat de Lleida, l’activitat comercial és molt variada i inclou diferents sectors, especialment l’hostaleria, la gastronomia, les botigues de roba i d’alimentació, les carnisseries, les verdureries, etc., i es realitza per les persones autòctones com d’altres d’orígens immigrants.

El que s’ha observat durant les últimes dècades, sobretot amb l’arribada de les persones migrades, és que s’han obert alguns locals comercials en diferents barris de la ciutat. En aquest sentit, es pot trobar botigues, bars, locutoris, perruqueries, restaurants, basars de marroquins, de xinesos, d’africans i de pakistanesos que ofereixen diferents serveis i exposen i venen varietats de béns i articles provinents dels seus països d’origen. Aquests tipus d’activitats comercials, a part d’ajudar en la dinamització, el creixement econòmic de la ciutat i la creació de llocs de treballs, tenen mercaderies que agraden als ciutadans autòctons com els pastissos i el pa marroquí, la tahina, la carn halal, el kebab, les espècies, el cuscús, etc., sense oblidar els diferents articles de decoració i de bricolatge que es troben en les botigues xineses.

Això vol dir que aquests establiments comercials són molt necessaris i tenen rols importants en cobrir i proporcionar totes les necessitats de tots els ciutadans i, al mateix temps, diversifiquen i enriqueixen tant el sector comercial com de serveis de la ciutat i, per tant, complementen les mancances d’altres locals i centres comercials.

És evident que les activitats comercials a Lleida poden ser considerades com a punts i espais de trobada, d’amistat, d’intercanvi cultural i de coneixement mutu entre els diferents ciutadans de la societat Lleidatana. També, és lògic, que constitueixen una oportunitat de fer de Lleida una ciutat inclusiva, cohesionada, multicultural i oberta a diferents cultures i diferents costums i tradicions d’altres països.