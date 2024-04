Sant Jordi a Lleida

Creat: Actualitzat:

La Diada de Sant Jordi (en espanyol: Día de San Jorge) se celebra el 23 d’abril a Catalunya. Aquest dia, també, es coneix com el Dia dels Llibres i les Roses, en el qual s’expressen l’amor i la literatura a tot Catalunya i s’intercanvien llibres i roses.És una de les festes més boniques, més esperades i celebrades de Catalunya per la seva importància a nivell de cohesió que uneix la ciutadania al voltant d’una tradició, que sempre és igual, però que varia amb les novetats i les activitats que es fan. Aquesta festa diu molt dels ciutadans catalans, perquè és fantàstic celebrar-ne una d’aquest tipus, en què es regalen roses i llibres i que és la gran festa de la cultura que reneix i cada any dona fruits.

En el cas de Lleida, cal subratllar les activitats, que es podran gaudir els dies previs i durant el dia de la diada, així com el fet que s’ubiqui la celebració i la venda de roses i llibres a diferents places i llocs de la ciutat que es consideren espais catalitzadors culturals, socials i urbans, que poden servir per reivindicar la riquesa creativa de la societat i per reforçar el sentiment de pertinença dels lleidatans i lleidatanes. També, a nivell econòmic, és una oportunitat per crear dinamisme i assegurar uns beneficis per a algunes llibreries, editorials i alguns autors. Més enllà de tot això, cal remarcar que la cultura és un pilar fonamental de la societat lleidatana i cal fomentar la lectura i el català. En aquest sentit, és molt necessari destacar el paper que pugui tenir la diversitat cultural i la creació d’espais de trobada, de reflexió i d’intercanvi entre tots els components de la societat lleidatana.

És veritat que aquesta festa està basada en una llegenda, però és molt significativa en la vida real dels ciutadans i ajuda a actualitzar i modernitzar la societat catalana i, per tant, enfortir l’amor, l’amistat, la relació, la comprensió i la solidaritat entre tots els membres d’aquesta societat. Llavors, cal continuar treballant per assegurar l’aplicació de tots aquests valors i intentar constituir una societat democràtica, justa, equilibrada, dinàmica, participativa i progressista. La celebració de la diada de Sant Jordi ha de ser diària, i s’ha de reflectir en totes les accions i comportaments de tota la ciutadania.