La festa del corder a Lleida

Aquest diumenge 16 de juny tots els ciutadans musulmans de Lleida celebren la festa del corder, que coincideix amb el dia 10 de Di El Hijja, l’últim mes del calendari musulmà d’aquest any 1445 H. Els orígens d’aquesta festa tal com és prescrit en la Bíblia o en L’Alcorà remunten a l’època del profeta Abraham (que es considera com el pare dels musulmans), que va tenir una visió durant la nit en la qual havia de matar el seu fill Ismael. Al matí, va explicar la visió al seu fill, que no es va oposar a aquest manament diví perquè sabia que la visió del seu pare era una revelació divina que s’havia d’implementar. Així, al moment quan va estar a punt de passar el ganivet pel coll del seu fill va aparèixer el missatger de Déu Gabriel amb un corder per tal de recompensar-lo per creure la visió i ordenar-li que sacrifiqués el corder en lloc del seu fill Ismael. Llavors, a partir d’aquest moment, cada any tots els musulmans celebren aquesta festa, que es considera la festa més important per a tots els musulmans del món. Pel que fa a la sentència sobre el sacrifici, es considera una Sunnah confirmada i recomanada segons les quatre doctrines islàmiques, i no és obligatòria. Es considera un dels actes de culte que acosta els musulmans a Déu i una expressió de sacrifici i de gratitud. En aquest sentit, no es tracta de matar el corder i menjar la seva carn durant els tres dies de la festa, sinó el més important és l’entorn i l’ambient en què se celebra la festa. Es pot dir, que la manera de la seva celebració és molt semblant a la celebració de les festes nadalenques i l’expressió dels valors que les acompanyen, sobretot a nivell familiar, com el cas de la unió, la felicitat, la reconciliació, l’amistat, la solidaritat, etc. Per als musulmans és recomanable dividir la carn del corder en tres parts: una part per consumir, l’altra part per guardar i la tercera per regalar als pobres.Finalment, per celebrar aquesta festa els musulmans pateixen una sèrie de complicacions com el cas de la pujada de preus dels corders durant l’època de la festa i la manca dels escorxadors dins la ciutat. Davant d’aquesta situació, els musulmans tenen previst tractar el tema de l’escorxador amb l’ajuntament de Lleida per veure quines propostes i solucions es poden adoptar.