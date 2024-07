La islamofòbia a Lleida

Creat: Actualitzat:

La ciutat de Lleida pot ser considerada com un bon lloc d’islamofòbia durant les últimes dècades a part de ser coneguda com a zona d’agricultura i de recollida de la fruita. Durant aquest període, un nombre important de persones de religió musulmana han vingut a la ciutat per aprofitar les oportunitats de feina que s’ofereixen i s’hi han instal·lat d’una manera definitiva. A més, hi ha d’altres que fa molts anys que treballen en diferents sectors com el cas de la fruita, la construcció, el comerç, els serveis, el manteniment, la infraestructura, etc. Està clar, que hi ha molts sectors que estan funcionant gràcies a l’esforç dels treballadors musulmans i d’altres de diferents orígens que ocupen alguns tipus de feina que les persones autònomes no volen. Evidentment, el treball d’aquests ciutadans musulmans constitueix una gran oportunitat per al desenvolupament econòmic de la ciutat i les seves cotitzacions al sistema de Seguretat Social es consideren uns dels mitjans importants de pagament dels pensionistes i jubilats.Malgrat tot això, hi ha una part important de la societat lleidatana que encara mira amb mals ulls aquests ciutadans musulmans i expressa clarament el seu rebuig, discriminació, racisme i xenofòbia cap a ells en diferents ocasions. Així, sempre hi ha diferents posicions en contra de l’obertura de mesquites per part d’algunes veïnes i veïns d’alguns barris o, inclús, d’alguns partits polítics simplement pel fet de l’existència d’un nombre important d’aquests ciutadans musulmans i la seva necessitat de tenir mesquites als barris on viuen. Per això, van començar a realitzar una iniciativa anomenada “Signa pel teu barri”, per recollir firmes de ciutadans per demanar al govern municipal que posi ordre i/o la fi a la implantació d’oratoris a la ciutat i que renunciï al projecte per recollir persones sense llar a l’antic convent de les Josefines i a l’antiga Escola de Balàfia. Així mateix, es troben en una posició de fora de joc utilitzant estratègies partidistes que no els serveixen per a res. Segurament, per al benestar de tothom, cal actualitzar el xip i veure amb bons ulls la nova realitat de la societat lleidatana i reconèixer els drets dels ciutadans musulmans i deixar al marge qualsevol mena d’actuacions racistes, xenòfobes i islamòfobes.