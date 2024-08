Creat: Actualitzat:

Últimament, la violència als carrers de Lleida ha esdevingut un fenomen molt notable i/o gairebé molt habitual. Cada vegada veiem i sentim parlar d’una baralla o d’una agressió en diferents places i carrers de la ciutat. En la realitat, la violència humana ha estat present a la societat des dels albors de la humanitat. En aquest sentit, la Bíblia, text clau en l’esdevenir de la cultura occidental, la situa al mateix origen de les nostres interaccions biològiques i socials en entendre que una frustració molt intensa pot motivar-la i conduir-la. També, per les manifestacions culturals de diferents col·lectius o per interessos personals i estratègics, la violència pot esclatar en qualsevol moment i en qualsevol lloc. De fet, la violència és present a la ciutat, sobretot, durant la nit davant d’alguns bars, discoteques, llocs específics de consum de drogues, als barris de la Mariola, Barri antic, carrer de Ricard Viñes, avinguda Balmes i al polígon industrial. Sol manifestar-se en diversos nivells que comprenen des del més individual, com ara la violència entre dos individus, fins al més grupal. Hi ha persones que ocasionalment són violentes, però n’hi ha d’altres que són molt violentes, de la mateixa manera que hi ha les que van en contra de la violència. A més, hi ha persones que la manifesten físicament, verbalment i psicològicament.La violència als carrers és un fenomen complex d’analitzar a nivell de les seves característiques, classes, fases, símptomes i rols als quals intervé la família, nucli de referència vital per als adolescents, els amics i l’àmbit de pertinença en què es desenvolupa gran part del seu procés. Així, cal donar respostes als efectes devastadors a les víctimes.Per això, cal enllumenar el fenomen de la violència des d’un enfocament multidisciplinari i integrador que ajudi a advertir les diferents perspectives del problema per tal de generar-ne un enfocament comprensiu i intentar trobar-ne algunes solucions i propostes per reduir la seva incidència als carrers. També, cal ressaltar la importància de compartir, entre les autoritats, la comunitat educativa i les famílies, la responsabilitat en l’educació i la protecció dels joves davant de situacions problemàtiques de conducta com és l’agressió cap a iguals o cap a diferents.