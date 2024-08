Creat: Actualitzat:

Les vacances constitueixen el període de descans que tots els treballadors esperen cada any i una manera d’aconseguir un respir de la rutina laboral i fomentar la convivència familiar. Així, la psicòloga assenyala que les vacances són fonamentals per a la salut mental, física, familiar i social a més de ser un temps de recreació per estar amb la família o els éssers estimats. També, és una oportunitat per refrescar la ment amb nous temes i activitats.A part d’això, les vacances són un dret de tots els treballadors a gaudir d’un descans per cada any de treball, temps en què continuen rebent els seus salaris. El període de vacances anuals retribuïdes forma part del pactat en conveni col·lectiu o contracte individual. En cap cas la seva durada és inferior a trenta dies naturals. És a dir, 2,5 dies per mes treballat, inclosos els diumenges i festius. A més de poder gaudir-se des de l’1 de gener fins al 31 de desembre, hi ha la possibilitat de dividir-se’l en parts, sempre que una d’elles pugui durar més de dues setmanes. Normalment, molta gent intenten dividir en dos períodes diferenciats les seves vacances: les nadalenques i les d’estiu, però hi ha d’altres que prefereixen gaudir d’elles durant l’estiu per anar a la platja, a la muntanya o viatjar fora del país per visitar altres països i conèixer altres cultures, o bé per tenir temps suficient per estar amb les seves famílies.Malauradament, hi ha d’altres persones que no poden anar de vacances per motius laborals, econòmics i administratius, sobretot pel fet de no tenir la documentació en regla o pel cost elevat del viatge. Cada vegada és més car viatjar i per a molts és un sobrecost al qual només poden fer front si es demanen préstecs o finançament a les agències de viatges. Segons el Banc d’Espanya, els crèdits al consum han augmentat un 17% al primer semestre de l’any. Endeutar-se per a poder gaudir de les vacances no és el més comú, però la inflació i els baixos sous fan que sigui l’única opció per a algunes persones.Malgrat el fet que les vacances proporcionen descans, redueixen l’estrès, fomenten la creativitat, milloren l’equilibri entre la feina i la vida personal i brinden oportunitats de desenvolupament mental i personal cap a una etapa i un nou procés de vida, són una gran càrrega per a algunes famílies.