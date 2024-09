Empadronar-sea Lleida

Creat: Actualitzat:

Empadronar-se significa registrar-se com a resident a l’ajuntament de la ciutat o del poble per part de qualsevol persona per mostrar on viu habitualment. Es tracta d’un tràmit necessari perquè les autoritats sàpiguen exactament on s’està vivint. El padró municipal és un dret i una obligació per a la ciutadania i l’administració segons l’article 15 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que estableix que “qualsevol persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure’s al padró del municipi en el qual resideixi habitualment” i el fet de garantir el dret a l’empadronament és una obligació de les administracions públiques.De vegades, no estar inscrit/a en el padró municipal obstaculitza l’accés a drets bàsics i complica la gestió i procediments necessaris per a la vida diària. En aquest sentit, les persones que no tenen un pis en propietat o no disposen d’un contracte de lloguer poden trobar-se amb dificultats per accedir a l’empadronament. Això els impossibilita la tramitació de determinades prestacions i l’accés a recursos sanitaris i educatius amb plena garantia de drets. També incideix negativament en la tramitació i la renovació del permís de residència i treball. Per evitar això, diverses entitats socials denuncien que gairebé cap ajuntament compleix la llei que obliga a atendre les sol·licituds com el cas de la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS). Aquestes entitats alerten que almenys una cinquantena d’ajuntaments incompleixen la seva obligació legal d’empadronar immigrants, entre els quals hi ha, per exemple, Lleida, Terrassa, Cornellà de Llobregat, Arbúcies i Ripoll. Així, des d’una entitat de Lleida que denuncia com la capital de Ponent s’exigeix per a l’empadronament acreditar amb documentació un mínim de dos mesos de residència, i apunta com les dificultats s’acarnissen entre els més vulnerables socialment, ja que llogaters que són beneficiaris d’una ajuda social es neguen a deixar empadronar rellogats per no perdre les prestacions. Evidentment, la normativa està pensada per blindar drets i no denegar aquests drets a algunes persones perquè és il·legal. En aquest sentit, cal fer pedagogia de la normativa i evitar fer-ne política i no confondre el padró, que és obligatori, amb la regularització.